Ο Ρώσος νίκησε τον Τσιτσιπά με 6-3, 7-6.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ αποδείχθηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά της Ντόχα, καθώς έβαλε «φρένο» στην πορεία του, στα προημιτελικά.

Ο Ρώσος τενίστας, που υπερασπίζεται τον τίτλο του στη Ντόχα, νίκησε τον 27χρονο Έλληνα με 6-3, 7-6(2) σε 1 ώρα και 35 λεπτά και στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον νικητή τους αγώνα μεταξύ Κάρλος Αλκαράθ και Καρέν Χατσάνοφ.

{https://x.com/TennisTV/status/2024482314512670865}

Κατά τη διάρκεια του πρώτου σετ υπήρξε αρκετά μεγάλη διακοπή, καθώς κόπηκε το κορδόνι στο παπούτσι του Στέφανου Τσιτσιπά.

{https://x.com/TennisTV/status/2024473678109434025}

Από τη Ντόχα ο Έλληνας τενίστας κρατά την πολύ καλή εμφάνισή του κόντρα στον Ντανιίλ Μεντβέντεφ, τον οποίο απέκλεισε για να περάσει στα προημιτελικά και πλέον στρέφει το βλέμμα του στο Ντουμπάι, όπου θα υπερασπιστεί τον τίλο που κατέκτησε πέρυσι.