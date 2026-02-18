Πρώτη νίκη του Τσιτσιπά επί του Μεντβέντεφ έπειτα από τέσσερα χρόνια.

Μόλις 76 λεπτά χρειάστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκειμένου να πανηγυρίσει τη νίκη κόντρα στον Ντανιίλ Μεντβέντεφ στο τουρνουά της Ντόχα.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του 27χρονου Έλληνα τενίστα επί του Ρώσου- ο οποίος βρίσκεται στο Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης- από το 2022 και ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά στη Ντόχα.

Αυτή είναι η 84η φορά που ο Τσιτσιπάς θα παίξει σε προημιτελικό τουρνουά της ATP και η πρώτη από τον περασμένο Απρίλιο. Ο επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο νικητής της αναμέτρησης μεταξύ του Αντρέι Ρούμπλεφ και του Φάμπιαν Μάροσαν.

