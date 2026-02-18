Το πρόγραμμα «Βασικές Αρχές Management και Αποτελεσματικής Διοίκησης για Στελέχη Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης» υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 3ος ακαδημαϊκός κύκλος εκπαίδευσης για το πρόγραμμα «Βασικές Αρχές Management και Αποτελεσματικής Διοίκησης για Στελέχη Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης», που υλοποιεί η Eurolife FFH για τους συνεργάτες της στη Βόρεια Ελλάδα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόκειται για μια ακόμα εκπαιδευτική πρωτοβουλία που τείνει να καθιερωθεί στο πλαίσιο των δράσεων εκπαίδευσης και ανάπτυξης που πραγματοποιεί η εταιρεία και επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της Eurolife FFH να επενδύει συστηματικά στην ενδυνάμωση των συνεργατών της, με έμφαση και στην περιφέρεια.

Συνολικά 20 συνεργάτες της εταιρείας ολοκλήρωσαν με επιτυχία τον 3ο ακαδημαϊκό κύκλο της Θεσσαλονίκης, έχοντας ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης που προβλέπει ο κανονισμός του “Advanced Program in Management for Insurance Executives” – της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας στην οποία εντάσσεται το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη έλαβαν τη σχετική «Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης» από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς κατά τη διάρκεια της ειδικής Τελετής Αποφοίτησης. Παρόντες στην τελετή ήταν ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, Καθηγητής κ. Δημήτριος Γεωργακέλλος, ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προϊόντων της Eurolife FFH, κ. Νικόλαος Δελένδας, καθηγητές του προγράμματος και στελέχη Πωλήσεων & Εκπαίδευσης της εταιρείας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε με εισηγητές αναγνωρισμένου κύρους καθηγητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στόχο να δώσει χρήσιμα εφόδια στους συμμετέχοντες προκειμένου να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά σημαντικές προκλήσεις στο σύγχρονο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι εκπαιδεύσεις είχαν διάρκεια 4 μηνών και χωρίστηκαν σε 4 διαφορετικές ενότητες συνολικής διάρκειας 20 ωρών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε δια ζώσης συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη μέσα σε ένα διήμερο του κάθε μήνα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάλυψε συνολικά τα εξής γνωστικά πεδία:

Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Συγκρούσεων

Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Στρατηγικό Management και Πληροφοριακά Συστήματα

Κατάρτιση και Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans)

Για τη Eurolife FFH αξία έχει να βρίσκεται στο πλευρό των συνεργατών της με κάθε τρόπο. Γι’ αυτό και επενδύει σταθερά και με συνέπεια σε δράσεις με στόχο την εκπαίδευση και ενδυνάμωσή τους. Μέσα από τον 3ο ακαδημαϊκό κύκλο που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, απέδειξε την ιδιαίτερη

έμφαση που δίνει στους επαγγελματίες της περιφέρειας, επιδιώκοντας να τους προσφέρει ισχυρά, επιπλέον εφόδια, με ουσιαστικό αντίκτυπο στην επαγγελματική τους εξέλιξη και επιτυχία.