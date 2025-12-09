Για την κοινή της δράση με τη HOPEgenesis ενάντια στην υπογεννητικότητα.

Η Eurolife FFH, πιστή στη δέσμευσή της για συμβολή στην αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος στη χώρα μας, απέσπασε μια σημαντική διάκριση στα Bravo Sustainability Dialogue & Awards 2025, τον θεσμό που εδώ και 16 χρόνια αναδεικνύει τους πρωταγωνιστές της βιώσιμης ανάπτυξης και τις κορυφαίες πρακτικές sustainability της ελληνικής αγοράς. Η εταιρία διακρίθηκε για την κοινή της δράση με την HOPEgenesis ενάντια στην υπογεννητικότητα, στην ενότητα “Enhancing the Quality of Life of Citizens / Βελτιώνοντας της ποιότητας ζωής των πολιτών” του πυλώνα «Κοινωνία». Η βράβευση αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη του στόχου της εταιρείας να αποτελεί καταλύτη για θετική αλλαγή στις ζωές των ανθρώπων και να επιστρέφει αξία στην κοινωνία.

Η Eurolife FFH στηρίζει από το 2019 τις οικογένειες που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας και θέλουν να αποκτήσουν παιδιά αλλά διστάζουν, καθώς δεν έχουν εύκολη ή άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και φροντίδας. Μέσα από τη συνεργασία της με τη HOPEgenesis, η εταιρεία τους προσφέρει ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα κατά την κύηση και τον τοκετό, ψυχολογική υποστήριξη και μεταφορά σε κέντρα υγείας, προκειμένου να φέρουν με ασφάλεια στον κόσμο τα παιδιά τους. H Eurolife FFH έχει «υιοθετήσει» 12 απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας στις οποίες υλοποιεί τη δράση: Πάτμο, Άγραφα, Καστελόριζο, Ανάφη, Άνω Κουφονήσι, Νίσυρο, Χάλκη, Κάσο, Τήλο, Λειψούς, Σίκινο και Οινούσσες. Επιπλέον, στηρίζοντας όλο τον «κύκλο της ζωής» των οικογενειών που ζουν στις περιοχές αυτές, έχει δεσμευτεί να δημιουργεί και από έναν παιδικό σταθμό σε κάθε μια από αυτές – τον πρώτο σε κάθε μέρος.

Η πρωτοβουλία έχει χειροπιαστό αποτύπωμα, καθώς μέσα από το πρόγραμμα έχουν γεννηθεί 261 μωρά, 28 αναμένονται και 284 οικογένειες συνολικά έχουν ωφεληθεί. Επιπλέον, 6 παιδικοί σταθμοί έχουν παραδοθεί μέχρι στιγμής στις τοπικές κοινωνίες – σε Πάτμο, Άγραφα, Λειψούς, Καστελόριζο, Χάλκη και πιο πρόσφατα στην Κάσο -, με το πρόγραμμα να έχει έτσι διανύσει πλέον με επιτυχία το μισό της διαδρομής του. Παράλληλα, οι εργασίες για την κατασκευή και των υπόλοιπων 6 παιδικών σταθμών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Ο θεσμός των βραβείων Bravo έχει σαν απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας ευρύτερης κουλτούρας στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης στη χώρα μας και διοργανώνεται από το Quality Net Foundation, τον εξειδικευμένο Οργανισμό για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιείται από το 1997 στην Ελλάδα. Η φετινή εκδήλωση απονομής, που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, συγκέντρωσε για άλλη μια φορά εκπροσώπους επιχειρήσεων, θεσμών και κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι διαμορφώνουν τις τάσεις για ένα καλύτερο μέλλον.