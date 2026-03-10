Ο 62χρονος βρισκόταν σε απομονωμένη περιοχή στην Αχαΐα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λάβει άμεσα βοήθεια.

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 62χρονος άνδρας στην Αιγιάλεια Αχαΐας, όταν τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι με το τσεκούρι που έκοβε ξύλα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του από την ακατάσχετη αιμορραγία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο άτυχος άνδρας, με καταγωγή από την Αλβανία, όταν τραυματίστηκε βρισκόταν σε ερημική περιοχή και ήταν αδύνατον να του παράσχει κάποιος τις πρώτες βοήθειες.

Η πολύωρη απουσία του 62χρονου προκάλεσε ανησυχία στους οικείους του, οι οποίοι ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό του μαζί με την αστυνομία. Ωστόσο το βράδυ της Δευτέρας, 10/3, εντοπίστηκε νεκρός.

Η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Με πληροφορίες του tempo24