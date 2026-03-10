Η απεργία θα επηρεάσει τις πτήσεις που εκτελούνται από την Lufthansa Cargo AG και τις επιβατικές πτήσεις της Lufthansa που αναχωρούν από γερμανικά αεροδρόμια μεταξύ 00:01 στις 12 Μαρτίου και 23:59 στις 13 Μαρτίου.

Η πιλότοι της Lufthansa πιλότοι θα πραγματοποιήσουν διήμερη απεργία από την Πέμπτη 12/3 σε μια διαμάχη για τις συντάξεις του, αλλά θα εξαιρέσουν τις πτήσεις προς συγκεκριμένες χώρες στη Μέση Ανατολή «υπό το πρίσμα της τρέχουσας κατάστασης», δήλωσε το συνδικάτο πιλότων VC.

Οι πιλότοι βρίσκονται σε σύγκρουση με την κύρια αεροπορική εταιρεία της Lufthansa και το τμήμα εμπορευματικών μεταφορών της με αφορμή το συνταξιοδοτικό τους πρόγραμμα. Το συνδικάτο δήλωσε την ετοιμότητά του να απεργήσει μετά από ψηφοφορία πέρυσι για να πιέσει την εταιρεία να χορηγήσει πιο γενναιόδωρα συνταξιοδοτικά επιδόματα. Έκτοτε, έχουν πραγματοποιηθεί διαλείπουσες συνομιλίες χωρίς επιτυχία.

«Θα θέλαμε πολύ να αποφύγουμε περαιτέρω κλιμάκωση», δήλωσε ο πρόεδρος του VC, Andreas Pinheiro, την Τρίτη. «Αλλά δεν υπάρχει ακόμη καμία προσφορά στο τραπέζι. Δεν έχει νόημα αν η άλλη πλευρά απλώς σηματοδοτεί την προθυμία της να μιλήσει, αλλά αρνείται να συζητήσει ουσιαστικές βελτιώσεις στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της εταιρείας».

Η απεργία θα επηρεάσει τις πτήσεις που εκτελούνται από την Lufthansa Cargo AG και τις επιβατικές πτήσεις της Lufthansa που αναχωρούν από γερμανικά αεροδρόμια μεταξύ 00:01 στις 12 Μαρτίου και 23:59 στις 13 Μαρτίου. Από την απεργία εξαιρούνται οι πτήσεις προς Αίγυπτο, Αζερμπαϊτζάν, Μπαχρέιν, Ιράκ, Ισραήλ, Υεμένη, Ιορδανία, Κατάρ, Κουβέιτ, Λίβανο, Ομάν, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Με πληροφορίες του Reuters