Ο ΑΝΤ1 την Πέμπτη 12 Μαρτίου στις 19:45 φιλοξενεί ζωντανά την πρώτη αναμέτρηση για τη φάση των «16» του UEFA Europa League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Μπέτις.

Η ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού συνεχίζεται με μία μεγάλη πρόκληση στο δρόμο του, καθώς επιστρέφει στους «16» της διοργάνωσης μετά από 16 χρόνια, για να αντιμετωπίσει την ισπανική Μπέτις, με τον πρώτο αγώνα να φιλοξενείται στο ΟΑΚΑ.

Στόχος του Ράφα Μπενίτεθ και των παικτών του είναι ένα αποτέλεσμα που θα βάλει τα θεμέλια για την πρόκριση απέναντι στη φιναλίστ του περσινού UEFA Conference League.

Μετά την πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν, οι «πράσινοι» θέλουν να καταφέρουν κάτι ακόμα πιο σπουδαίο, αποκλείοντας για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία τους μία ισπανική ομάδα σε νοκ άουτ φάση.

Ανάμεσα στους αγώνες κόντρα στους Τσέχους, ο Παναθηναϊκός μετρά 4 διαδοχικές νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα δείχνοντας πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση ενόψει της αναμέτρησης με τη Μπέτις.

Η ομάδα της Ανδαλουσίας τερμάτισε στην τέταρτη θέση στη League Phase, με μόλις μία ήττα, αυτή κόντρα στον ΠΑΟΚ, εξασφαλίζοντας την απευθείας πρόκριση στους «16».

Ο πολύπειρος Μανουέλ Πελεγκρίνι θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ράφα Μπενίτεθ στη μάχη των πάγκων, ενώ ο Άντονι είναι το πιο λαμπρό αστέρι του ρόστερ της ισπανικής ομάδας.

Στην περιγραφή της αναμέτρησης, η οποία εκτός από τον ΑΝΤ1 θα προβληθεί ταυτόχρονα στο antenna.gr/football και στο ΑΝΤ1+ θα είναι ο Μανώλης Σφακάκης και ο Αλέξης Σπυρόπουλος με τον Γιώργο Τριανταφυλλίδη να μεταφέρει στους τηλεθεατές το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

Στις 24:00 έρχεται στον ΑΝΤ1 η εκπομπή «The Football Show», με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλο το ρεπορτάζ από το Μαρούσι.

Η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Γρηγόρης Ατρείδης θα έχουν μαζί τους στο στούντιο τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, που θα αναλύσει τα πεπραγμένα των αναμετρήσεων των δύο ελληνικών ομάδων, που συνεχίζουν στα Κύπελλα Ευρώπης.

Ακόμα, θα παρακολουθήσουμε τα καλύτερα στιγμιότυπα και εκτενές ρεπορτάζ από τον αγώνα της ΑΕΚ κόντρα στην Τσέλιε στη Σλοβενία στον πρώτο αγώνα της Ένωσης στη φάση των «16», από τον απεσταλμένο του ΑΝΤ1, Μιχάλη Τσίγκρη. Και φυσικά, όλα τα γκολ της βραδιάς από το UEFA Europa League και το UEFA Conference League.

