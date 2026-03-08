Οι "πράσινοι" άργησαν να μπουν στην αναμέτρηση όμως από την στιγμή που βρήκαν το πρώτο γκολ δεν άφησαν το πόδι από το γκάζι και με σκόρερς τους Ερνάντεθ, Μπακασέτα και Κοντούρη πήραν το πολυπόθητο διπλό και πάνε στην αναμέτρηση με την Μπέτις με την ψυχολογία στα ύψη.

O Παναθηναϊκός συνεχίζει να βελτιώνεται και με επιβλητική εμφάνιση κόντρα στον Λεβαδειακό πήρε την νίκη με 1-4, εξασφαλίζοντας έτσι την θέση του στα Playoffs 1-4 της Super League, ενώ κλείδωσε και την συμμετοχή τους στην Ευρώπη για την επόμενη σεζόν.

O Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε την ομάδα σκεπτόμενος και το παιχνίδι της Πέμπτης κόντρα στην Μπέτις (8/3 19:45) και ξεκίνησε με τριάδα στα στόπερ Ερνάντεθ, Κάτρη και Γεντβάι, με Καλάμπρια και Κυριακόπουλο στα άκρα, Κοντούρη, Μπακασέτα στο κέντρο και Ζαρουρί με Ταμπόρδα πίσω από τον Τεττέη. Ο Νίκος Παπαδόπουλος ξεκίνησε με τον Όζμπολτ στην κορυφή, πίσω του τον Πεντρόσο και Μπάλτσι με Παλάσιος στα άκρα.

Ο Λεβαδειακός μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση έχοντας την κατοχή της μπάλας και την πρώτη ευκαιρία. Στο πρώτο λεπτό ο Μπάλτσι θα κάνει ωραία ατομική προσπάθεια, με το σουτ του όμως να κοντράρει στον Κάτρη. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και βρήκαν μια ακόμα τελική με τον Πεντρόσο να μην μπορεί να βρει στόχο με κεφαλιά.

Ο Παναθηναϊκός έκανε την πρώτη του τελική με τον Ερνάντεθ, όμως σε γενικές γραμμές είχε αναγκαστεί να κάτσει πίσω από την μπάλα, λόγω της πολύ καλής κυκλοφορίας από τον Λεβαδειακό. Ο Όζμπολτ έφυγε στην αντεπίθεση, δοκίμασε να σουτάρει από πλάγια θέση, με τον Γεντβάι να είναι εκεί για να τον σταματήσει.

Από εκεί και έπειτα ο Παναθηναϊκός βρήκε χώρους και άρχισε να γίνεται πιο απειλητικός, κερδίζοντας πολλά κόρνερ και έκανε αισθητή την παρουσία του στην περιοχή του Λοντίγκιν. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για το "τριφύλλι" ήρθε στο 34' όταν Τεττέη και Ταμπόρδα συνεργάστηκαν ωραία μέσα στην περιοχή, όμως η πάσα του Αργεντίνου κόπηκε από την άμυνα των "Βοιωτών".

Τελικά οι "πράσινοι" πήραν κεφάλι στο σκορ στο 37ο λεπτό, όταν ο Λοντίγκιν θα αποκρούσει την κεφαλιά του Τεττέη, ο Ταμπόρδα όμως ήταν εκεί για να γυρίσει στον Ερνάντεθ ο οποίος θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Στις καθυστερήσεις, ο Τεττέη θα κερδίσει πέναλτι με τον Μπακασέτα να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να γράφει το 0-2 που ήταν και σκορ ημιχρόνου.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να έχει τον πρώτο λόγο και μάλιστα να βρίσκει νωρίς τρίτο γκολ. Ο Τσοκάι θα χάσει την μπάλα από τον Τεττέη μέσα στην περιοχή, εκείνος θα στρώσει στον Κοντούρη, το σουτ του οποίου θα κοντράρει και θα καταλήξει στα δίχτυα. O Λεβαδειακός θα καταφέρει να μειώσει στο 61ο λεπτό, όταν μια σέντρα του Βήχου θα κοντράρει, θα καταλήξει στον Πεντρόσο, ο οποίος με εξαιρετική κεφαλιά θα γράψει το 1-3.

Η απάντηση των "πρασίνων" ήταν άμεση καθώς στο 70ο λεπτό ο Καλάμπρια θα συνεργαστεί ωραία με τον Πελίστρι, εκείνος θα σεντράρει, με τον Κυριακόπουλο να εκτελεί εν κινήσει στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-4. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε με τον Παναθηναϊκό να έχει στρέψει την προσοχή του στην Μπέτις, διατήρησε το προβάδισμα του και έφτασε σε μια άνετη επικράτηση κόντρα στον Λεβαδειακό.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Τσάπρας (87' Μανθάτης), Βήχος, Μάγκνουσον, Φίλων, Κωστή (66' Τζάλοου), Μπάλτσι (76' Συμελίδης), Παλάσιος, Τσόκαϊ (87' Νίκας), Όζμπολτ (75' Λαγιούς), Πεντρόσο.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Ερνάντεθ, Κάτρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Γέντβαϊ, Κοντούρης (66' Σισοκό), Ταμπόρδα (66' Πελίστρι), Ζαρουρί (66' Αντίνο), Μπακασέτας (84' Τσέριν), Τεττέη (75' Σφιντέρσκι).