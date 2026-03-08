Ο Ηρακλής έφτασε τις 8 νίκες στη GBL και είναι στην 7η θέση, ενώ ο Παναθηναϊκός έκανε την 4η φετινή του ήττα και παρέμεινε στην 2η θέση με ρεκόρ 15-4.

Ο Ηρακλής έκανε τεράστια έκπληξη στο Ιβανώφειο κερδίζοντας 76-74 τον Παναθηναϊκό και προκάλεσε νέο σοκ για την ομάδα του Αταμάν στη Θεσσαλονίκη, μετά την ήττα από τον Άρη Betsson.

Οι παίκτες του Ηρακλή δεν τα παράτησαν ποτέ στο Ιβανώφειο και επέστρεψαν από το -21 (29-50) για να σοκάρουν τον Παναθηναϊκό για ακόμα μία φορά στη φετινή GBL. Ο Έντλερ-Ντέιβις με καλάθι στην εκπνοή του αγώνα χάρισε τεράστια νίκη στους Θεσσαλονικείς και προκάλεσε πανικό στις τάξεις των φιλάθλων της ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός χαλάρωσε στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικότερα στην τελευταία περίοδο και έδωσε την ευκαιρία στον Ηρακλή να μειώσει τη διαφορά και να ισοφαρίσει σε 70-70. Ο Ναν προσπάθησε με διαδοχικούς πόντους να δώσει το ροζ φύλλο αγώνα στην ομάδα του Αταμάν, όμως η πράσινη άμυνα δεν σταματούσε τίποτα.

Ο Μωραΐτης κέρδισε φάουλ από τον Ρογκαβόπουλο και έκανε το 74-74 με δύο εύστοχες βολές στα 40” πριν το φινάλε. Το «τριφύλλι» έχασε την τελευταία του επίθεση και έδωσε την ευκαιρία στους γηπεδούχους να πάρουν το ματς. Ο «γηραιός» κυκλοφόρησε με ψυχραιμία έχοντας το μομέντουμ του αγώνα, ο Έντλερ-Ντέιβις βρέθηκε με λίγο χώρο κάτω από το καλάθι και τελείωσε υπέροχα τη φάση, χωρίς να αφήνει την ευκαιρία στους πράσινους να απαντήσουν.

Μετά το απίθανο φινάλε του αγώνα, παίκτες και φίλαθλοι του Ηρακλή ξέσπασαν και πανηγύρισαν έξαλλα μία τεράστια νίκη στην επιστροφή της ομάδας στην πρώτη κατηγορία, χαρίζοντας όμορφες εικόνες.

Ο πρωταγωνιστής του αγώνα Έντλερ-Ντέιβις, πέρα από το νικητήριο καλάθι, πέτυχε 20 πόντους και μοίρασε 7 ριμπάουντ στο θρίλερ του Ιβανώφειου. Για τους πράσινους ξεχώρισε ο Ναν, που ήταν πρώτος σκόρερ του αγώνα με 21 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-20, 28-43, 50-59.