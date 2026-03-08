Ένας φυσικός όρμος με καταγάλανα νερά και ακτές γεμάτες από λευκό βότσαλο, στα σύνορα της Βοιωτίας και της Εύβοιας. Ένας οικισμός με περίπου 42 μόνιμους κατοίκους μία «ανάσα» από την Αθήνα.

Το πλούσιο γεωμορφολογικό ανάγλυφο της Ελλάδας, κρύβει στο εσωτερικό του μικρές και μεγαλύτερες εκπλήξεις. Άγνωστοι προορισμοί, παραλίες, κόλποι, όρμοι και ακτές, ορεινά χωριά και παραθαλάσσιοι οικισμοί, που για πολλούς παραμένουν άγνωστοι μέχρι και σήμερα.

Η Ελλάδα διαθέτει εκατοντάδες μικρούς και μεγαλύτερους κόλπους με μοναδική φυσική ομορφιά που αναδεικνύονται με διαφορετικό τρόπο κάθε εποχή του έτους. Από τις παρθένες παραλίες της Αττικής μέχρι και τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές μικροί «θησαυροί» δεσπόζουν σε κάθε γωνιά της χώρας.

Ανάμεσά τους, ξεχωρίζει ένας εντυπωσιακός όρμος στον Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο, που συνδυάζει καταγάλανα νερά, πευκόφυτες πλαγιές και ήρεμο φυσικό περιβάλλον. Ο λόγος για τον Όρμο Σκροπονέρια, έναν τόπο μία «ανάσα» από την Αττική που παραμένει άγνωστος για πολλούς.

Όρμος Σκροπονέρια – Ένας εντυπωσιακός προορισμός στον Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο

Ο Όρμος Σκροπονέρια ή Σκορπονέρια αποτελεί έναν γραφικό – φυσικό κολπίσκο με πυκνή βλάστηση που φτάνει μέχρι τη θάλασσα και ένα τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς. Γεωγραφικά απέχει 26 χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα και περίπου 1,5 ώρα από την Αθήνα. Ο οικισμός του είναι χτισμένος στο βάθος του ομώνυμου όρμου, ενώ από το σημείο σε μικρή απόσταση «φιλοξενείται» και ο οικισμός Σκροπονέρια Βοιωτίας ή «Ακτή Βοιωτίας».

Ο οικισμός δημιουργήθηκε από τον οικοδομικό συνεταιρισμό ελλήνων βουλευτών και γι’ αυτόν το λόγο αναφέρεται και ως «Πολιτεία» ή «Βουλευτικά». Τα Σκροπονέρια δεν αποτελούν μεγάλο χωριό αλλά έναν μικρό παραθαλάσσιο οικισμό με περίπου 42 μόνιμους κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2021.

Τα λιγοστά κτήρια, οι εξοχικές κατοικίες και τα τουριστικά καταλύματα εναρμονίζονται πλήρως με τη φύση, ενώ είναι τόσο αραιοκατοικημένη περιοχή που παρέχει την αίσθηση ιδιωτικότητας σε κάθε επισκέπτη.

Ο όρμος Σκροπονέρια ξεχωρίζει για έναν ιδιαίτερο συνδυασμό χαρακτηριστικών που τον κάνουν να διαφέρει από άλλους παραθαλάσσιους προορισμούς της περιοχής. Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την Αθήνα, γεγονός που τον καθιστά εύκολα προσβάσιμο για σύντομες αποδράσεις, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί έναν ήσυχο χαρακτήρα, χωρίς έντονη τουριστική ανάπτυξη. Το φυσικό τοπίο είναι εντυπωσιακό, με πευκοδάση, καθαρά νερά και μικρούς κολπίσκους που δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για κολύμπι και χαλάρωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιστορία του οικισμού ταξιδεύει στα χρόνια της αρχαιότητας, όταν ήταν γνωστός στην ευρύτερη περιοχή με την ονομασία «Φωκών όρμος». Το όνομα αυτό πιθανά να σχετίζεται με την παρουσία φωκιών στον Ευβοϊκό Κόλπο.

Λόγω της φυσικής μορφολογίας του, ο όρμος αποτελούσε ένα προστατευμένο και ασφαλές φυσικό λιμάνι για μικρά πλοία και ψαροκάικα, γεγονός που τον καθιστούσε σημαντικό σημείο για τη ναυσιπλοΐα στον Βόρειο Ευβοϊκό. Παράλληλα, η γεωγραφική του θέση λειτουργούσε ως φυσική παραθαλάσσια δίοδος και σημείο επικοινωνίας ανάμεσα στις παράκτιες περιοχές.

{https://www.youtube.com/watch?v=1Me2xPIuJXE}