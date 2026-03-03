Το Πάσχα θεωρείται μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, που συνοδεύεται από έθιμα και ξεχωριστές παραδόσεις.

Μία από τις σημαντικότερες γιορτές της Χριστιανοσύνης και ειδικά για την Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι το Πάσχα, καθώς γιορτάζεται και τιμάται η Ανάσταση του Ιησού Χριστού – «η νίκη της ζωής πάνω στο θάνατο». Πρόκειται για μία περίοδο με έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα που συνοδεύεται από ήθη, έθιμα και παραδόσεις ανά τον κόσμο.

Για το 2026, το Πάσχα θ εορταστεί τη Κυριακή 12 Απριλίου, με την Μεγάλη Εβδομάδα, που προηγείται να ξεκινά στις 6 Απριλίου και φτάνει μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο 11 του μηνός που πραγματοποιείται η Ανάσταση του Κυρίου.

Για την Ελλάδα, το Πάσχα δεν είναι απλώς μια εορτή - είναι η «καρδιά» της ορθόδοξης πίστης καθώς επαναφέρονται στη μνήμη των πιστών τα Πάθη του Χριστού και η ανάστασή Του, ενώ συνοδεύεται από ένα βαθύ μήνυμα ελπίδας και ανανέωσης. Από την Σαρακοστή μέχρι και την ημέρα του Πάσχα η πνευματική εμπειρία εκφράζεται μέσα από λειτουργίες, νηστεία και κοινές τελετές στην Εκκλησία και στο σπίτι.

Η Ελλάδα έχει πλούσιες πασχαλινές παραδόσεις που συνδυάζουν βαθύ θρησκευτικό νόημα με έντονα λαογραφικά στοιχεία. Η Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά με την Κυριακή των Βαΐων, που τιμά την είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, συνεχίζεται με τη Μεγάλη Πέμπτη όπου σε πολλές εκκλησίες αναπαριστάται η Πλύση των Ποδιών των μαθητών από τον Ιησού, και κορυφώνεται τη Μεγάλη Παρασκευή με την κατανυκτική περιφορά του Επιταφίου, όπου οι πιστοί ακολουθούν τη λιτανεία στους δρόμους, σε μια ατμόσφαιρα συγκίνησης και πνευματικής κατάνυξης.

Παρ’ όλα αυτά, ανάλογα με τον κάθε τόπο, ήθη και έθιμα διαφορετικού χαρακτήρα έρχονται για χαρίσουν στους πιστούς μία μοναδική εμπειρία κατάνυξης.

Προορισμοί με ιδιαίτερο χαρακτήρα, ήθη και έθιμα για το Πάσχα

Το Πάσχα συνδέει τις οικογένειες, την κοινότητα και την πίστη, για πολλούς είναι η πιο συγκινητική στιγμή του χρόνου, με λειτουργίες και συμμετοχή στην εκκλησία αλλά και με παραδοσιακά έθιμα που περνούν από γενιά σε γενιά.

Κέρκυρα:

Πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς προορισμούς του Πάσχα στη Ελλάδα που συγκεντρώνει τουρισμό από όλο τον κόσμο. Η Κέρκυρα, είναι – ίσως – ο πιο εντυπωσιακός πασχαλινός προορισμός της Ελλάδας, καθώς συνδυάζει βαθιά θρησκευτική κατάνυξη με μοναδικά έθιμα και ενετική ατμόσφαιρα. Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί πραγματοποιείται το περίφημο έθιμο των «Μπότηδων», όπου οι κάτοικοι ρίχνουν πήλινες στάμνες από τα μπαλκόνια της Παλιάς Πόλης, ενώ οι φιλαρμονικές γεμίζουν το νησί με πένθιμες και θριαμβευτικές μελωδίες.

Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, χιλιάδες πιστοί συγκεντρώνονται έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και σε όλη την Παλιά Πόλη, κρατώντας αναμμένες λαμπάδες. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα επικρατεί απόλυτη σιωπή και μόλις ακουστεί το «Χριστός Ανέστη», ο ουρανός φωτίζεται από πυροτεχνήματα, οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα και οι φιλαρμονικές μπάντες παίζουν εμβατήρια δημιουργώντας μια συγκλονιστική ατμόσφαιρα.

{https://www.youtube.com/watch?v=R6jwmoe89D0}

Μετέωρα:

Τα Μετέωρα είναι γνωστά ανά τον κόσμο τόσο για το ενδιαφέρον γεωλογικό του ανάγλυφο και τα εμβληματικά μοναστήρια, όσο και για τον έντονο θρησκευτικό τους χαρακτήρα. Όλο το χρόνο και ιδιαίτερα το Πάσχα, προσφέρουν μια μοναδική πνευματική εμπειρία. Οι Ιερές Μονές τελούν όλες τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας με αυστηρό μοναστηριακό τυπικό, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα κατάνυξης. Η ημέρα της Ανάστασης θεωρείται σημείο αναφοράς, ενώ τελείται μέσα σε μία ατμόσφαιρα βαθιάς ηρεμίας και ησυχίας στους ιερούς βράχους. Η ησυχία που προκαλεί η φύση σε συνδυασμό με τον θρησκευτικό χαρακτήρα του τόπου συμβάλουν στην δημιουργία της απόλυτης κατάνυξης.

Το Πάσχα στα Μετέωρα δεν είναι κοσμικό ή θορυβώδες - είναι μια εμπειρία εσωτερικής γαλήνης και πνευματικής αναγέννησης, μέσα σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της Ευρώπης.

{https://www.youtube.com/watch?v=NqQ6xgGnfsU}

Πάτμος:

Η Πάτμος αποτελεί κορυφαίο προσκυνηματικό προορισμό, καθώς εδώ βρίσκεται η Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και το Σπήλαιο της Αποκάλυψης, όπου σύμφωνα με την παράδοση γράφτηκε η Αποκάλυψη. Το Πάσχα στο νησί έχει έντονο τελετουργικό χαρακτήρα και προσελκύει πιστούς από όλο τον κόσμο.

Τα ήθη και τα έθιμα του τόπου συνοδεύουν καθημερινά τις γραφές και τις λειτουργίες των ενοριών. Τη Μεγάλη Πέμπτη πραγματοποιείται η συγκινητική Τελετή του Νιπτήρα, όπου αναπαρίσταται η Πλύση των Ποδιών σε μια ατμόσφαιρα βυζαντινής μεγαλοπρέπειας, ενώ τη Μεγάλη Παρασκευή οι Επιτάφιοι της Χώρας και της Σκάλας περιφέρονται στα λευκά σοκάκια του νησιού δημιουργώντας ένα σκηνικό βαθιάς κατάνυξης.

Το βράδυ της Ανάστασης, το «Χριστός Ανέστη» αντηχεί κάτω από το επιβλητικό μοναστήρι που δεσπόζει πάνω από τη Χώρα, μέσα σε μια γαλήνια ατμόσφαιρα.

{https://www.youtube.com/watch?v=IJ6zxHSKsBU}