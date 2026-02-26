Το Κλήμα του Παυσανία, ένας ζωντανός οργανισμός, ένα φυτό που στέκει στην καρδιά της Πελοποννήσου επί αιώνες και κουβαλάει την ιστορία του τόπου, αφήνοντας τη δική του υπογραφή.

Η Πελοπόννησος αποτελεί μία από τις πιο ιστορικές και σημαντικότερες περιοχές της Ελλάδας, που κουβαλάει «βαριά» ιστορία και μύθους από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. με την υπόλοιπη χώρα συνδέεται μέσω του Ισθμού της Κορίνθου και ξεχωρίζει για τον συνδυασμό ιστορίας, φυσικής ομορφιάς και παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.

Ο εντυπωσιακός Ισθμός της Κορίνθου, ολοκληρώθηκε το 1893, με την κατασκευή του να ξεκινά μερικά χρόνια νωρίτερα, το 1882, επί της πρωθυπουργίας του Χαρίλαου Τρικούπη. Η ιδέα για την υλοποίησή του ωστόσο έχει της ρίζες του στην αρχαιότητα – ακόμη και από τα χρόνια του Νέρωνα. Η διώρυγα έχει μήκος περίπου 6,3 χιλιόμετρα και ενώνει τον Σαρωνικό με τον Κορινθιακό κόλπο, χωρίζοντας ουσιαστικά την Πελοπόννησο από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Η ίδια η ονομασία Πελοπόννησος συνδέεται μυθολογικά με τον Πέλοπα, αλλά ο Ποσειδώνας είχε ιδιαίτερη λατρεία και ισχυρή παρουσία στην περιοχή. Στην αρχαιότητα, ο θεός της θάλασσας θεωρούνταν προστάτης πολλών πόλεων, ενώ στον ισθμό τελούνταν τα Ίσθμια, αγώνες αφιερωμένοι στον Ποσειδώνα.

Παράλληλα, στην χώρα, φυλάσσονται και διατηρούνται μνημεία μίας άλλης εποχής, που υπογράφουν και αναδεικνύουν την ύπαρξη της Αρχαίας Ελλάδας και την έντονη μυθολογική δραστηριότητα.

Παρ’ όλα αυτά στην Πελοπόννησο, φιλοξενείται ένα ζωντανό μνημείο, ηλικίας 3.000 ετών, έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα και φέρει το όνομα: Το κλίμα του Παυσανία.

Κλήμα του Παυσανία – Ένα ζωντανό, φυσικό μνημείο 3.000 ετών στην καρδιά της Πελοποννήσου

Ο Παυσανίας, υπήρξε Έλληνας περιηγητής και γεωγράφος που έζησε τον 2ο αιώνα μ.Χ – περίπου τον 110 – 180 μ.Χ. - και είναι ιδιαίτερα γνωστός για το σύγγραμμά του «Ελλάδος περιήγησις», κατά το οποίο περιγράφει εκτενώς την αρχαία Ελλάδας. Το έργο του είναι οργανωμένο και βασίζεται στις περιηγήσεις του σε πόλεις και στα εκτός άστεως ιερά της Αχαΐας, με ενδιαφέρον στην τοπογραφία, την ιστορία και τη μυθολογία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που φτάνουν στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, ο Παυσανίας κατά την περιήγησή του στην Πελοπόννησο, εντόπισε ένα φυτό, ένα κλήμα, από το οποίο εντυπωσιάστηκε λόγω της ομορφιάς, του μεγέθους του και της «παχιάς» σκιάς που προσέφερε.

Ειδικότερα, στην καρδιά της Πελοποννήσου, κοντά στα Καλάβρυτα, βρίσκεται ένα μοναδικό ζωντανό μνημείο της φύσης και της ιστορίας: το Κλήμα του Παυσανία, που στέκει επί αιώνες στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου. Η ηλικία του υπολογίζεται περίπου στα 3.000 έτη και το μήκος του αγγίζει τα 100 μέτρα, ενώ θεωρείται το «αρχαιότερο κλήμα στον κόσμο».

Στο βίντεο που ακολουθεί από το «Up Stories», ο Παυσανίας, αναφερόταν στο εν λόγω κλήμα ως «αξιοπερίεργο φαινόμενο».

Σύμφωνα με τις γραφές, ο Παυσανίας, είχε φτάσει στην περιοχή – ως περιηγητής – για να διαπιστώσει έναν μύθο: Αν οι πέστροφες του ποταμού Αροάνιου, κελαηδούσαν σαν πουλιά. Ο Αροάνιος πηγάζει από τα Αροάνια Όρη και, διασχίζοντας την κοιλάδα της Κατσάνας και μετά από 12 χιλιόμετρα συναντά τον Λάδωνα.

Κατά την περιήγησή του ο Παυσανίας, απέδωσε την φήμη σε λόγια ντόπιων, οι οποίοι ισχυρίζονταν πως οι πέστροφες του ποταμού «κελαηδούσαν σαν πουλιά», λόγω της γεύσης τους. Αμέσως μετά ο ίδιος, αναζήτησε την σκιά του κλήματος, ενώ οι μύθοι συνδέουν την παρουσία του αιωνόβιου φυτού με τον Ηρακλή και τους 12 άθλους του.

Πλέον, το κλήμα του Παυσανία, συνεχίζει να ανθίζει χωρίς να παράγει πλέον καρπούς, ενώ έχει παρατηρηθεί και μία φυσική φθορά στον κορμό του. Κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής, πολλά από τα παραβλαστήματα του φυτό κόπηκαν. Παρ’ όλα αυτά, από το 1975 έχει χαρακτηριστεί Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης και σήμερα παραμένει ζωντανό μέσω νέων βλαστών που αναπτύσσονται από το ριζικό του σύστημα.

Νέες ρίζες του κλήματος, μεγαλώνουν και αναρριχώνται στην γύρω έκταση με αποτέλεσμα το κλήμα του Παυσανία, να διατηρείται μέχρι και σήμερα ζωντανό, σχεδόν, αγέρωχο στο χρόνο με πλούσια ιστορία και μύθους να το περιβάλλουν.

Το κλήμα έχει μήκος 100 μέτρων και αποτελεί μια σύνθεση της φύσης, με απαράμιλλη ομορφιά και βρίσκεται στο δρόμο Καλαβρύτων Κλειτορίας-Τριπόλεως, στο Χάνι Κοτσιολέτη, Οικισμού Σελά Παγκρατίου Καλαβρύτων.

