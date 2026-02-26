Η αγωνία στο Μαξίμου συνεχίζεται...

Οι πολιτικοί φίλοι του Αντώνη Σαμαρά ακόμη δεν αποκλείουν ακόμη το ενδεχόμενο ο πρώην πρωθυπουργός να αποφασίσει τελικά να κατέβει στις εκλογές με νέο δεξιό κόμμα.

Όπως λένε οι πιθανότητες είναι ακόμη 50%-50% αφήνοντας στον Μεσσήνιο πολιτικό την τελική απόφαση. Όσο, όμως, δεν γνωστοποιούνται οι προθέσεις του κ. Σαμαρά τόσο εντείνεται η αγωνία στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Με πολλούς να πιστεύουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα τους αφήσει με την αγωνία μέχρι το παρά πέντε αφού υπάρχει περίπτωση να το ανακοινώσει την τελευταία στιγμή.

Λ.Ι.