Τι ορίζει το σχολικό πρωτόκολλο για την γιορτή της 25ης Μαρτίου, το καθεστώς των απουσιών για συμμετοχή στην παρέλαση.

Μετά το πέρας του πρώτου δεκαήμερου του Μαρτίου τα σχολεία θα κορυφώσουν τις προετοιμασίες για τη γιορτή και την παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Φέτος, η διπλή αργία της εθνικής επετείου και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου «πέφτει» Τετάρτη, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα διήμερο χωρίς μαθήματα, αλλά με υποχρεωτική παρουσία των μαθητών στις σχολικές γιορτές και τη μαθητική παρέλαση αν και εφόσον έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσταλεί η σχετική εγκύκλιος για τον εορτασμό, αλλά αναμένεται σύντομα. Παραδοσιακά, τα σχολεία όλων των βαθμίδων τιμούν την επέτειο με αφηγήσεις των μαθητών, μελοποιημένα ποιήματα, τραγούδια, χορούς και θεατρικά δρώμενα, αναδεικνύοντας τα ιστορικά γεγονότα από την Επανάσταση του 1821 μέχρι την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Ελλάδας το 1830.

25η Μαρτίου στα σχολεία: Η διάρκεια των γιορτών και το καθεστώς των απουσιών

Οι σχολικές γιορτές θα πραγματοποιηθούν τη Τρίτη 24 Μαρτίου, με διάρκεια τουλάχιστον δύο διδακτικών ωρών. Οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά και η παρουσία τους καταγράφεται στο παρουσιολόγιο. Να σημειωθεί ότι η απουσία από τις επετειακές εκδηλώσεις θεωρείται αδικαιολόγητη. Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν λειτουργεί ανήμερα της γιορτής και οι μαθητές αποχωρούν μετά το πέρας των εκδηλώσεων. Η παρέλαση και η σχολική γιορτή για την 25η Μαρτίου αποτελούν μια σημαντική αφορμή για τους μαθητές ώστε να γνωρίσουν τα ιστορικά γεγονότα, να αναλογιστούν τις θυσίες εκείνων που αγωνίστηκαν για την ελευθερία και να μεταλαμπαδευτούν στις νεότερες γενιές οι αξίες του ηρωισμού και της αγάπης για την πατρίδα. Οι μαθητές με την ενεργό συμμετοχή τους στα εορταστικά δρώμενα και αφιερώματα «γεμίζουν» υπερηφάνεια από τη μνήμη των ιστορικών γεγονότων που διαμόρφωσαν το έθνος.

Μαθητική παρέλαση 25ης Μαρτίου: Το πρωτόκολλο των προβών

Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής ξεκινούν τις πρόβες για τους μαθητές που θα συμμετάσχουν στην παρέλαση, σε εναρμόνιση με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Κάθε σχολείο συμμετέχει με δύο τμήματα (αγόρια και κορίτσια), ενώ σε μεγάλες σχολικές μονάδες ή δήμους, ο αριθμός μπορεί να φτάσει τα τέσσερα τμήματα (2 αγόρια – 2 κορίτσια). Η συμμετοχή στις πρόβες και στην παρέλαση δεν είναι υποχρεωτική, αλλά οι μαθητές που έχουν δηλωθεί λαμβάνουν απουσία από τα μαθήματα κατά τη διάρκεια των πρόβων. Οι απουσίες αυτές δικαιολογούνται αυτόματα από τη διεύθυνση του σχολείου και δεν προσμετρώνται στο τέλος.

