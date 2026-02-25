Οι μαθητές προχωρούν σε καταλήψεις και ετοιμάζονται για διαδηλώσεις τονίζοντας ότι συνεχίζουν δυναμικά τον αγώνα για τη μνήμη και τη δικαίωση των 57 νεκρών.

Τρία χρόνια συμπληρώνονται στις 28 Φεβρουαρίου από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, και οι μαθητές σε όλη τη χώρα οργανώνουν κινητοποιήσεις μνήμης και διαμαρτυρίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται διήμερες καταλήψεις σχολείων στις 26 και 27 Φεβρουαρίου, καθώς και ευρεία συμμετοχή σε μαθητικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Το κάλεσμα έχει απευθύνει η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας, η οποία ζητά μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις και συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 26 Φεβρουαρίου, στις 12:00 το μεσημέρι. Παράλληλα, μαθητές από σχολεία της Αττικής αλλά και της περιφέρειας συνεδριάζουν μέσω των 15μελών συμβουλίων τους για να αποφασίσουν τον τρόπο συμμετοχής τους ακολουθώντας την πρόταση για διήμερες καταλήψεις σε Γυμνάσια και Λύκεια.

«Το έγκλημα αυτό δε θα συγκαλυφθεί»: Οι μαθητές διαδηλώνουν για την επέτειο των Τεμπών

«Οι μαθητές δεν ξεχνάμε τους 57 νεκρούς των Τεμπών! Κρατάμε την υπόσχεσή μας, όλων των νεκρών γινόμαστε η φωνή το έγκλημα αυτό δε θα συγκαλυφθεί! Δεν συγχωρούμε τους υπεύθυνους, το κράτος, την κυβέρνηση, τις οδηγίες της ΕΕ για τη λειτουργία των σιδηροδρόμων και τα κόμματα που τις στηρίζουν, την HellenicTrain!», αναφέρουν μεταξύ άλλων και προετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους με το σύνθημα: «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Στις ανακοινώσεις τους, οι μαθητές κάνουν λόγο για ανάγκη απόδοσης ευθυνών και διασφάλισης της ασφάλειας στις μεταφορές, υπογραμμίζοντας ότι «δεν ξεχνούν» τα θύματα. Στο πλαίσιο αυτό, ζητούν να μην υπάρξει συγκάλυψη και να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχες τραγωδίες.

Στο πλευρό των μαθητών δηλώνουν ότι βρίσκονται και γονείς με την Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής να ανακοινώνει εξαρχής ότι θα συμμετάσχει στο συλλαλητήριο της 26ης Φεβρουαρίου, στηρίζοντας τα αιτήματα των μαθητών για ασφάλεια και δικαιοσύνη.

Τι ισχύει για «κλειστά σχολεία» στις 26 και 27 Φεβρουαρίου: Η οδηγία του Υπουργείου Παιδείας

Την ίδια ώρα, από το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει απόφαση για κλειστά σχολεία σε πανελλαδικό επίπεδο. Τα σχολεία, σύμφωνα με την επίσημη θέση, θα λειτουργήσουν κανονικά τόσο στις 26 όσο και στις 27 Φεβρουαρίου και θα τηρηθεί απουσιολόγιο. Σε περίπτωση που σε κάποια σχολική μονάδα πραγματοποιηθεί κατάληψη, προβλέπεται η δυνατότητα ενεργοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ώστε τα μαθήματα να διεξαχθούν διαδικτυακά. Είναι, όμως, και επιλογή των μαθητών πώς θα δράσουν μετά από συνεδρίαση των μαθητικών συμβουλίων, καθώς υπάρχει και το σχετικό κάλεσμα της Επιτροπής Μαθητών Αθήνας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωσή τους, «Τώρα δυναμώνουμε τον αγώνα μας για τη ζωή μας και το μέλλον μας, αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμή για τους νεκρούς των Τεμπών. Καλούμε τα 15μελή των σχολείων να συνεδριάσουν, να οργανώσουν συνελεύσεις των σχολείων, ενημερώσεις των τάξεων, με κάθε τρόπο όλοι οι μαθητές συζητάμε και προχωράμε σε κλειστά σχολεία με διήμερες καταλήψεις 26 και 27 Φλεβάρη. 26 Φλεβάρη, 12:00 μαθητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια, 28 Φλεβάρη, συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια των εργαζόμενων!»

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να δείξουν την έκταση των κινητοποιήσεων, καθώς οι μαθητικές κοινότητες αποφασίζουν τη στάση τους, με φόντο μια επέτειο που παραμένει έντονα φορτισμένη κοινωνικά και πολιτικά.