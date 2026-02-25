Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα 2026 θα δώσει άλλη μια ευκαιρία ξεκούρασης στους μαθητές.

Μπορεί φέτος το Πάσχα να «πέφτει» νωρίς φέρνοντας τα πάνω κάτω στο σχολικό πρόγραμμα μιας και θα το γιορτάσουμε στις 12 Απρίλη όμως ένα τριήμερο μετά τις πασχαλινές διακοπές αναμένεται να χαρίσει πολλά χαμόγελα στους μαθητές αλλά και στους εργαζομένους. Οι 16 μέρες πασχαλινών διακοπών που θα ξεκινήσουν την Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 19 Απριλίου με την επιστροφή στα θρανία να προγραμματίζεται για την Δευτέρα 20 Απριλίου.

Όμως οι «ανάσες» ξεκούρασης από την σχολική ρουτίνα δεν σταματούν καθώς σχεδόν 10 μέρες μετά την επανεκκίνηση από τις διακοπές του Πάσχα άπαντες θα γιορτάσουμε την Πρωτομαγιά που φέτος «πέφτει» Παρασκευή και συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που ακολουθεί δημιουργεί ένα ιδανικό ανοιξιάτικο τριήμερο.

Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, το προτελευταίο της σχολικής χρονιάς

Με αφορμή τον εορτασμό της φετινής Πρωτομαγιάς οι μαθητές αλλά και οι εργαζόμενοι γονείς τους θα απολαύσουν ένα τριήμερο ανεμελιάς και ξεκούρασης. Κάθε χρόνο την 1η Μαίου γιορτάζουμε παγκοσμίως την Εργατική Πρωτομαγιά, μία από τις σημαντικότερες επετείους του παγκόσμιου εργατικού κινήματος. Οι ρίζες της βρίσκονται στις αιματοβαμμένες εξεγέρσεις των εργατών στο Σικάγο, στις αρχές Μαΐου του 1886, οι οποίες ξέσπασαν με βασικό αίτημα την καθιέρωση του οκταώρου.

Σε ανάμνηση των γεγονότων του Σικάγου, η ιδρυτική συνέλευση της Δεύτερη Διεθνής στο Παρίσι, στις 14 Ιουλίου 1889, αποφάσισε την καθιέρωση της 1ης Μαΐου ως ημέρας διεθνούς εργατικής αλληλεγγύης. Από τότε, η Πρωτομαγιά συνδέθηκε άρρηκτα με τους εργατικούς αγώνες και εξελίχθηκε σε ημέρα διαμαρτυρίας, διεκδίκησης και ενότητας της εργατικής τάξης παγκοσμίως. Στην Ελλάδα, η πρώτη πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε το 1892 από τον Σοσιαλιστικό Σύλλογο του Καλλέργη. Το 1893 περίπου 2.000 διαδηλωτές ζήτησαν οκτάωρο, κυριακάτικη αργία και κρατική μέριμνα για τα θύματα εργατικών ατυχημάτων.

Παράλληλα η Πρωτομαγιά συνδέεται και με την γιορτή της άνοιξης και της αναγέννησης της φύσης. Το φετινό τριήμερο έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων σχολικών υποχρεώσεων, λίγο πριν την τελική ευθεία για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές ιδίως της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάπαυση αλλά και για οργανωμένη επανάληψη.