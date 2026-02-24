Η 25η Μαρτίου πλησιάζει με τα σχολεία να προετοιμάζονται πυρετωδώς για την μαθητική παρέλαση και την σχολική γιορτή, τι να προσέξουν οι μαθητές για τις απουσίες.

Ο Φεβρουάριος φεύγει και η επόμενη σχολική αργία που περιμένουν οι μαθητές είναι η 25η Μαρτίου. Φέτος «πέφτει» Τετάρτη χαλώντας τα σχέδια μαθητών για τριήμερη ανάπαυλα όμως συνδυαστικά με την σχολική γιορτή που παραδοσιακά γίνεται παραμονές της εθνικής εορτής ήτοι στις 24 Μαρτίου έχουν στη διάθεσή τους ένα διήμερο άνευ μαθημάτων. Βέβαια η διήμερη αποχή από τα μαθήματα συνοδεύεται και από υποχρεωτική συμμετοχή στην δίωρη σχολική γιορτή καθώς όπως κάθε φορά έτσι και φέτος θα τηρηθεί απουσιολόγιο με τις απουσίες να θεωρούνται αδικαιολόγητες.

25η Μαρτίου: Η εθνική γιορτή φέρνει διήμερο χωρίς μαθήματα - Τι σχύει για κλειστά σχολεία

Παραδοσιακά μετά το τέλος του πρώτου δεκαημέρου του Μαρτίου ήτοι από την Τρίτη 10 Μαρτίου και μετέπειτα θα ξεκινήσουν στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας οι πρόβες για την μαθητική παρέλαση. Οι μαθητές καλούνται να επιδείξουν σεβασμό και δέουσα αφοσίωση στη διαδικασία.

Η παρέλαση για την 25η Μαρτίου

Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο ορίζεται ον τρόπο σύνθεσης των τμημάτων της σπουδάζουσας και μαθητιώσας νεολαίας κατά τις παρελάσεις στις Εθνικές επετείους και τον τρόπο επιλογής σημαιοφόρου και παραστατών στα σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης ως εξής:

α) Τα τμήματα παρέλασης της Ιδιωτικής και Δημόσιας Β/βάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και της Δημόσιας Γ/βάθμιας Εκπαίδευσης θα συγκροτούνται κατά ενιαίο τρόπο σε τετράδες (4×8=32 μαθητές/τριες) θα συμμετέχουν επιπλέον 1 σημαιοφόρος με 5 παραστάτες καθώς επίσης και διμοιρίτες επικεφαλής των τμημάτων (αγόρια – κορίτσια).

β) Οι μαθητές ή σπουδαστές που θα μετέχουν στα τμήματα της παρέλασης θα επιλέγονται από τους οικείους καθηγητές Φυσικής Αγωγής από εκείνους τους μαθητές που έχουν άρτια εμφάνιση, παράστημα και ήθος. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) θα συμμετέχουν εφόσον το επιθυμούν τα ίδια και οι γονείς τους και με τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου των διδασκόντων.

γ) Η προετοιμασία επιλογής, των μαθητών για τη συγκρότηση των τμημάτων, θα αρχίζει με ευθύνη των καθηγητών Φυσικής Αγωγής τουλάχιστον ένα μήνα πριν από κάθε παρέλαση. Θα αφιερώνεται χρόνος (10′ – 12) για την εκμάθηση ανάλογων ασκήσεων (βηματισμός, κίνηση χεριών κλπ) κατά την ώρα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Για την άρτια και άψογη συνεργασία των Διευθυντών των σχολείων με τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής, θα πραγματοποιούνται δύο τουλάχιστον δοκιμαστικές παρελάσεις στον χώρο του σχολείου με τα επιλεγμένα τμήματα παρουσία και δεύτερου εκπαιδευτικού ανεξάρτητα ειδικότητας. Κάθε σχολείο συμμετέχει με δύο τμήματα (αγόρια – κορίτσια) όπου τα σχολεία στο Δήμο ή στην πόλη είναι περισσότερα από δέκα και από δύο (2) μέχρι τέσσερα (4) τμήματα (2 αγόρια – 2 κορίτσια) όταν τα σχολεία είναι λιγότερα.

δ) Τα σχολεία Ιδιωτικής και Δημόσιας Β/βάθμιας Εκπαίδευσης συμμετέχουν υποχρεωτικά στις παρελάσεις με το σύμβολο του Ελληνικού Έθνους. Τα τμήματα των σχολείων κατά την παρέλαση θα παρουσιάζουν, ένα ομοιόμορφο σύνολο και η εμφάνιση θα είναι αυτή που θα αρμόζει σε μαθητές/ τριες. Οι επικεφαλής των τμημάτων καθηγητές Φυσικής Αγωγής, οφείλουν να ακολουθούν τα τμήματά τους από το αριστερό μέρος σε όλη τη διαδρομή της παρέλασης.

Προσοχή στις απουσίες της 25ης Μαρτίου

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε ότι οι μαθητές θα πρέπει υποχρεωτικά να δώσουν το παρών στην σχολική γιορτή της Τρίτης 24 Μαρτίου καθώς θα τηρηθεί παρουσιολόγιο με τις απουσίες εκείνης της μέρας να μην δικαιολογούνται. Η επισήμανση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας που από φέτος υπάρχει επαναφορά αδικαιολόγητων -δικαιολογημένων απουσιών που καθορίζει και την προαγωγή στην επόμενη τάξη. Όπως ορίζει ξεκάθαρα το ΦΕΚ «Απουσία μαθητή από εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις του σχολείου θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.»

Πότε η παρέλαση της 25ης Μαρτίου - Η διαφοροποίηση της Αθήνας

Η καθιερωμένη μαθητική παρέλαση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 25 Μαρτίου με εξαίρεση τους μαθητές του Δήμου Αθηναίων που παραδοσιακά θα παρελάσουν παραμονές της εθνικής εορτής ήτοι την Τρίτη 24 Μαρτίου λόγω του ότι στις 25 του μήνα διεξάγεται η στρατιωτική παρέλαση.

Η επίσημη εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για την 25η Μαρτίου

Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου σχολικού έτους 2025-2026 θα γίνουν την παραμονή της εορτής, δηλαδή την Τρίτη 24 Μαρτίου.

Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

α. Γίνονται εκδηλώσεις, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 6 του άρθρου 3 του ΠΔ 79/2017(Α΄109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).

β. Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους/τις άλλους/ες μαθητές/τριες.

γ. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας/Προϊσταμένου/ης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών ειδοποιούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών από το σχολείο

Στο σχετικό διάταγμα τονίζεται ότι «τα μαθήματα δεν πραγματοποιούνται τις ημέρες των εορταστικών εκδηλώσεων. Μετά το πέρας των εορταστικών εκδηλώσεων, οι μαθητές αποχωρούν και οι εκπαιδευτικοί δύναται να παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να συμμετέχουν σε έκτακτες ή τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων ή και σε συνεδριάσεις του Σχολικού Συμβουλίου ή σε επιμορφωτικές/ενημερωτικές συναντήσεις με τους Σχολικούς Συμβούλους ή για να διεκπεραιώνουν οποιοδήποτε άλλο διοικητικό έργο τους έχει ανατεθεί. Διδασκαλία μαθημάτων δεν γίνεται επίσης την ημέρα έναρξης και λήξης του διδακτικού έτους».