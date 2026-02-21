Πότε ολοκληρώνεται το Β τρίμηνο στα σχολεία, πότε θα δοθούν οι έλεγχοι στους γονείς.

Η σχολική χρονιά φτάνει αισίως στα μέσα της καθώς την Τρίτη 10 Μαρτίου θα «πέσει» η αυλαία του δεύτερου τριμήνου στα Δημοτικά. Οι μαθητές αρχής γενομένης από την επόμενη κιόλας μέρα θα μπουν σε ρυθμούς τρίτου και τελευταίου τριμήνου με ορίζοντα λήξης την τελευταία μέρα του σχολείου στις 15 Ιουνίου. Με την ολοκλήρωση του δεύτερου τριμήνου οι δάσκαλοι καλούνται να διαμορφώσουν και να παραδώσουν τις βαθμολογίες των μαθητών ώστε το αργότερο μέχρι τις 23 Μαρτίου να έχουν δοθεί στους γονείς οι έλεγχοι επιδόσεων των παιδιών τους.

Η διαδικασία επίδοσης των ελέγχων προόδου των μαθητών θα γίνει με το πρωτόκολλο που ίσχυσε και στο πρώτο τρίμηνο. Ειδικότερα, για τις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού (Α και Β Δημοτικού) η ενημέρωση των γονέων γίνεται περιγραφικά, χωρίς αριθμητική βαθμολογία, με στόχο να παρουσιαστεί η συνολική πρόοδος του παιδιού. Ενώ για τις λοιπές τάξεις (Γ-ΣΤ Δημοτικού) οι γονείς θα λάβουν κανονικά τον έλεγχο του τριμήνου με τους αντίστοιχους βαθμούς.

Η διαδικασία παράδοσης των βαθμολογιών θα ανακοινωθεί με τη λήξη του τριμήνου, ώστε οι γονείς που εργάζονται να δώσουν το παρών στην ενημέρωση στο σχολείο κάνοντας χρήση της σχετικής γονικής άδειας.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθούν τα σχολεία, οι γονείς που επιθυμούν σχετική βεβαίωση θα πρέπει να αποστείλουν εγκαίρως αίτημα μέσω email στη σχολική μονάδα. Με αυτόν τον τρόπο η γραμματεία του σχολείου μπορεί να προετοιμάσει το έγγραφο, ώστε να είναι διαθέσιμο την ημέρα της επίδοσης των βαθμών. Η βεβαίωση παραλαμβάνεται την ίδια ημέρα της ενημέρωσης ή της επίδοσης βαθμών και ισχύει για την κάλυψη της απουσίας από την εργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη γονική άδεια.

Γονική άδεια για τους βαθμούς: Τι πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι γονείς

Υπενθυμίζεται ότι βάσει της νομοθεσίας δικαιούχοι της άδειας σχολικής παρακολούθησης των παιδιών και εν γένει της παρουσίας τους στο σχολείο είναι όλοι οι εργαζόμενοι γονείς, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Η άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής, ανεξάρτητα από το εάν ο άλλος ο γονέας εργάζεται ή όχι και ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων στην επιχείρηση. Χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών και δεν συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες που χορηγούνται στους εργαζόμενους οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα. Εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται αποφασίζουν ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση της άδειας αυτής ή εφόσον επιθυμούν την από κοινού της χρήση, αποφασίζουν και ενημερώνουν με υπεύθυνη δήλωσή τους για πόσο χρόνο ο καθένας θα κάνει χρήση της άδειας, που πάντως δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες συνολικά και για τους δύο γονείς