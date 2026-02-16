Παράλληλα προτείνουν ελάχιστο όριο μαθητών ανά τάξη του 12.

Τη θέσπιση ανώτατου ορίου 20 μαθητών ανά τμήμα σε όλα τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία της χώρας από το σχολικό έτος 2026-2027 ζητά το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η πρόταση κατατίθεται ενόψει των εγγραφών που θα πραγματοποιηθούν τον προσεχή Μάρτιο και συνοδεύεται από συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Τι προβλέπει η πρόταση

Οι διευθυντές ζητούν μέγιστο αριθμό 20 μαθητών/τριών ανά τμήμα και ελάχιστο αριθμό 12 μαθητών/τριών ανά τμήμα. Η ρύθμιση προτείνεται να εφαρμοστεί από τις εγγραφές του σχολικού έτους 2026-2027, με στόχο σε βάθος εξαετίας έως το 2031-2032 να μην υπάρχει κανένα τμήμα Νηπιαγωγείου ή Δημοτικού με περισσότερους από 20 μαθητές.

Στην ανακοίνωσή τους, οι διευθυντές επικαλούνται τη μείωση των εγγραφών τα τελευταία χρόνια στα Νηπιαγωγεία και στην Α΄ τάξη των Δημοτικών, την αύξηση των μαθητών που λαμβάνουν γνωματεύσεις για αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αξίζει να σημειωθεί ότι αναφορά γίνεται και σε έρευνες που δείχνουν ότι τμήματα με περισσότερους από 20 μαθητές δυσχεραίνουν την εκπαιδευτική διαδικασία και την επίτευξη των μαθησιακών στόχων.

Στόχος η ποιοτική αναβάθμιση

Σύμφωνα με την Ένωση, η μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να εφαρμόζουν πιο εξατομικευμένη παιδαγωγική και διδακτική παρέμβαση, ανταποκρινόμενοι καλύτερα στις γλωσσικές, γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές ανάγκες κάθε παιδιού. Η προτεινόμενη ρύθμιση χαρακτηρίζεται «ρεαλιστική και εφαρμόσιμη» και, όπως τονίζεται, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου στα δημόσια σχολεία. Τέλος, η Ένωση καλεί τα πολιτικά κόμματα να τοποθετηθούν υπεύθυνα επί του ζητήματος και να προωθήσουν σχετική συζήτηση στη Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.