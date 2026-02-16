Ρόλο παρατηρητή, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης, θα έχουν, επίσης, η Ιταλία και η Κύπρος.

Παρούσα, σε ρόλο παρατηρητή, θα είναι η Ελλάδα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, η οποία θα γίνει στις ΗΠΑ και συγκάλεσε ο Πρόεδρος Τραμπ για τις 19 Φεβρουαρίου. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης.

Ρόλο παρατηρητή, στη συνεδρίαση, θα έχουν, επίσης, η Ιταλία και η Κύπρος.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στις 12 Φεβρουαρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είχε πει: ««Αυτήν τη στιγμή, στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία. Δύο πολύ σημαντικές για την ελληνική εξωτερική πολιτική και τα εθνικά συμφέροντα επισκέψεις, οι οποίες είναι προγραμματισμένες εδώ και καιρό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα, αυτό το οποίο με ρωτήσατε δεν είναι στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού. Αν υπάρχει κάποια οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση, θα επανέλθω».