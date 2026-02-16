H τρίτη σεζόν της σειράς Νυχτερινός Πράκτορας που κυκλοφορεί στις 19/02 και οι ταινίες Σουηδός Σύνδεσμος και Aντιπυρική Ζώνη, είναι ορισμένες από τις νέες κυκλοφορίες που θέλουμε να δούμε στο Netflix αυτή την εβδομάδα (16-22/02).
Επίσης, οι φαν μπορούν να ακολουθήσουν τον διάσημο σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ στο ντοκιμαντέρ Being Gordon Ramsay.
Στις 20 του μήνα, θα είναι διαθέσιμο το σίκουελ του Joker, Folie à Deux, με τον Χοακίν Φίνιξ και την Lady Gaga, το οποίο ωστόσο απέτυχε να επαναλάβει την επιτυχία της πρώτης ταινίας που χάρισε στον πρωταγωνιστή του το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου.
Σειρές του Netflix
Νυχτερινός Πράκτορας: Σεζόν 3 (The Night Agent: Season 3)
Κυκλοφορεί 19/02/2026
Ο Πίτερ με μια δημοσιογράφο επιχειρούν να βρουν τον αινιγματικό Μεσίτη και να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση, ενώ μια συνωμοσία προσπαθεί να θάψει την αλήθεια.
{https://youtu.be/1F6BCHAfGDc?si=u9wIqRDFB59WzbYX}
Strip Law
Κυκλοφορεί 20/02/2026
Ένας δικηγόρος συνεργάζεται με μια μάγισσα του Λας Βέγκας για να δώσει λίγο ενδιαφέρον στις πιο ηλίθιες υποθέσεις της πόλης. Μια κωμωδία κινουμένων σχεδίων για ενήλικες.
Tαινίες του Netflix
Ο Σουηδός Σύνδεσμος (The Swedish Connection)
Κυκλοφορεί 19/02/2026
Η άγνωστη ιστορία ενός Σουηδού γραφειοκράτη που αναδείχθηκε σε απρόσμενο ήρωα πολέμου, σώζοντας ζωές Εβραίων στις σκοτεινότερες μέρες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
Αντιπυρική Ζώνη (Firebreak)
Κυκλοφορεί 20/02/2026
Η μικρή Λίντε εξαφανίζεται στο δάσος ενώ η οικογένειά της μαζεύει τα πράγματα του σπιτιού. Όταν ξεσπά φωτιά, η μητέρα της τρέχει να τη βρει πριν την προλάβουν οι φλόγες.
{https://youtu.be/hHgl2-QtU5E?si=T1iNXLVK6zVHzIvg}
Ντοκιμαντέρ του Netflix
Είμαι ο Γκόρντον Ράμσεϊ (Being Gordon Ramsay)
Κυκλοφορεί 18/02/2026
Ακολουθήστε τον διάσημο σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ σε αυτό το ντοκιμαντέρ, καθώς συνδυάζει οικογένεια, μια παγκόσμια αυτοκρατορία και το μεγαλύτερο εγχείρημά του έως σήμερα.
{https://youtu.be/hQxu_fbZmdk?si=z4GueDxcxUOOxLUH}
Mην χάσετε επίσης
16/02/2026
- Το Γράμμα της Ημέρας The Letter of the Day
20/02/2026
- 50/50
- Παγίδα Trap
- Twisters
- Joker: Τρέλα για Δύο Joker: Folie à Deux
- Το Ίδιο Διαφορετικός Με Μένα Same Kind of Different as Me
22/02/2026
- Τα Πλεονεκτήματα του να Είσαι στο Περιθώριο The Perks of Being a Wallflower