Οι κινηματογραφικές πρεμιέρες της εβδομάδας έχουν μια ταινία για όλους.

H Mάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι συμπρωταγωνιστούν στα πολυσυζητημένα Ανεμοδαρμένα Ύψη που φαίνεται να διχάζουν για τις τολμηρές ερωτικές σκηνές της ταινίας και να κάνουν αρκετούς να αναρωτιούνται αν η κινηματογραφική διασκευή της Έμεραλντ Φένελ μετέτρεψε το κλασικό πόνημα της Έμιλι Μπροντέ σε άρλεκιν.

Ο Μυστικός Πράκτορας του Βραζιλιάνου Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου με τον Βάγκνερ Μόουρα που έγραψε ιστορία στις Χρυσές Σφαίρες και έχει βάλει πλώρη για τα Όσκαρ, έρχεται και στις ελληνικές αίθουσες και ήδη πολλοί κάνουν λόγο για μια από τις πιο σημαντικές ταινίες της χρονιάς.

Παράλληλα, Ο Δρόμος του Εγκλήματος είναι η ταινία που πρέπει να δουν αυτή την εβδομάδα όσοι αγαπούν τη δράση. Στο θρίλερ καταδίωξης πρωταγωνιστεί ένα εντυπωσιακό καστ ηθοποιών: Κρις Χέσμγουορθ, Μαρκ Ράφαλο, Μπάρι Κιόγκαν, Μόνικα Μπαρμπάρο, Νικ Νόλτε, Χάλι Μπέρι.

Ο Μυστικός Πράκτορας (The Secret Agent)

To πολιτικό θρίλερ του Βραζιλιάνου Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου που διαδραματίζεται στη Βραζιλία της δεκαετίας του 1970 και το οποίο αφού θριάμβευσε σε Κάννες και Χρυσές Σφαίρες,γράφοντας ιστορία, στρέφει το βλέμμα στα Όσκαρ.

Το 1977, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας της Βραζιλίας, ο Μαρσέλο, ένας δάσκαλος, δραπετεύει από ταραχώδες παρελθόν του, και εγκαθίσταται ως φυγάς στην πόλη Ρεσίφε, όπου ελπίζει να χτίσει μια νέα ζωή και να επανενωθεί με τον γιο του.

Σύντομα συνειδητοποιεί ότι η πόλη απέχει πολύ από το να γίνει το καταφύγιο που αναζητά, καθώς οι κυβερνητικές δυνάμεις τον κυνηγούν και η ζωή του απειλείται όλο και περισσότερο.

{https://youtu.be/d4x-P_Qr11Y?si=kBJeDGBbEPKxM-6O}

Ανεμοδαρμένα Ύψη (Wuthering Heights)

Η τολμηρή και πρωτότυπη απεικόνιση μιας από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης όλων των εποχών, η ταινία Ανεμοδαρμένα Ύψη της βραβευμένης με Όσκαρ και BAFTA σκηνοθέτιδας Έμεραλντ Φένελ, έχει πρωταγωνιστές την υποψήφια για Όσκαρ και BAFTA Μάργκοτ Ρόμπι και τον υποψήφιο για BAFTA Τζέικομπ Ελόρντι.

Η απαγορευμένη αγάπη τους ως Κάθι και Χίθκλιφ μετατρέπεται από ρομαντική σε εθιστική, ενώ εκτυλίσσεται σε μια επική ιστορία λαγνείας και τρέλας. Η Φένελ σκηνοθετεί από το δικό της σενάριο, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ και είναι παραγωγός μαζί με την υποψήφια για Όσκαρ και νικήτρια BAFTA Τζόσι ΜακΝαμάρα και την Ρόμπι.

{https://youtu.be/C0zQV5_Kwto?si=7yaNGAHFuXiCE5nY}

Ο Δρόμος του Εγκλήματος (Crime 101)

Στο γεμάτο ανατροπές θρίλερ καταδίωξης, ο Davis (Κρις Χέμσγουορθ) είναι ένας κλέφτης που μένει συστηματικά ασύλληπτος, με αποτέλεσμα οι ληστείες του να έχουν μπερδέψει την αστυνομία. Σχεδιάζει τη μεγαλύτερη ληστεία της καριέρας του — ελπίζοντας ότι θα είναι και η τελευταία — όταν η πορεία του διασταυρώνεται με τη Sharon (Χάλι Μπέρι), μια απογοητευμένη ασφαλίστρια με την οποία αναγκάζεται να συνεργαστεί, και τον Orman (Μπάρι Κιόγκαν), έναν κλέφτη με πολύ πιο ανησυχητικές μεθόδους από αυτές του Davis.

Καθώς πλησιάζει η ληστεία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, ο αμείλικτος ντετέκτιβ Lubesnik (Μαρκ Ράφαλο) πλησιάζει την επιχείρηση, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τα διακύβευμα, και η γραμμή μεταξύ κυνηγού και κυνηγημένου αρχίζει να θολώνει.

Καθένας από αυτούς σύντομα αναγκάζεται να αντιμετωπίσει το κόστος των αντίστοιχων επιλογών του — και να συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει γυρισμός.

Πρωταγωνιστούν: Κρις Χέσμγουορθ, Μαρκ Ράφαλο, Μπάρι Κιόγκαν, Μόνικα Μπαρμπάρο, Κόρεϊ Χόκινς, Τζένιφερ Τζέισον Λι, Νικ Νόλτε, Χάλι Μπέρι.

{https://youtu.be/8xBCRHQZEPU?si=pMXLcpzIF569ayKV}

Δύο Εποχές, Δύο Ξένοι (Two Seasons, Two Strangers)

Η Λι, μια κορεάτισσα σεναριογράφος που ζει και εργάζεται στην Ιαπωνία, σε μια κρίση έμπνευσης παλεύει να γράψει μια ιστορία έρωτα δύο νέων που συναντώνται σε μια παραλία. Βρίσκει καταφύγιο στο ορεινό πανδοχείο ενός φαινομενικά αγροίκου μεσήλικα, ο οποίος βασανίζεται από τα δικά του λάθη και ενοχές.



Βασισμένο στα δύο μάνγκα του Γιοσιχάρου Τσούγκε «Μια θέα στη θάλασσα» και «Ο κ. Μπεν και το ιγκλού του».

{https://youtu.be/_n5Jrtf_VNc?si=B0l-Qq7s9vrRkIZz}

Το Τραγούδι του Δάσους (Le Chant des forêts)

Μετά την πολυβραβευμένη Λεοπάρδαλη του Χιονιού ο σπουδαίος φωτογράφος άγριας ζωής επιστρέφει στα δάση της Ευρώπης για μια αποτύπωση της ζωής εκεί, μαζί με τον φυσιοδίφη πατέρα του και των δωδεκάχρονο γιο του, σε μουσική του Γουόρεν Έλις.

Βαθιά μέσα στα Βόσγια Όρη της Γαλλίας, ο Μινιέ και ο γιος του, συναντούν τον πατέρα του, για να παρατηρήσουν τον λύγκα, τα ελάφια, τις κουκουβάγιες και ίσως τον σπάνιο αγριόκουρκο σε ένα μοναδικό ταξίδι μύησης. Αποτυπώνοντας το θαύμα και τον μαγευτικό ρυθμό αυτού του κρυφού περιβάλλοντος, μαζί με τους ήχους και τις ιστορίες του που λέγονται στο φως των κεριών, ο Μινιέ παρουσιάζει μια λαμπρή, ραψωδική υπενθύμιση του εκπληκτικού κόσμου στον οποίο ζούμε και μαζί την συνάντηση τριών διαφορετικών γενεών που συνδέονται άρρηκτα από την αγάπη για την άγρια φύση και το περιβάλλον.

Για τον Βενσάν Μινιέ, «αυτή είναι μια ιστορία για την ζωή σε επιφυλακή, για την ζωή στο καρτέρι. Όπως τα βράδια του παρελθόντος, όταν, γύρω από τη φωτιά, με ορθάνοιχτα μάτια και ορθάνοιχτη φαντασία, ακούγαμε περιπετειώδεις αφηγήσεις. Αυτή εδώ μας οδηγεί μακριά στα βάθη των δασών, στα μυστήρια της ύπαρξης μας, ακολουθώντας έναν σοφό άνθρωπο που έχει τη δύναμη να ξυπνήσει τη σπίθα του θαύματος που κοιμάται μέσα σε όλους μας».

{https://youtu.be/xEU1xDkA0aM?si=-pGKVlB7lhxZK5rV}

Από τι Είμαστε Φτιαγμένοι

Τι είναι ο έρωτας και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτόν;



Από την προσωπική αναζήτηση, σε μια συλλογική συζήτηση για τη σεξουαλικότητα και την αναπηρία.

Ο Άρης, ένας νέος τετραπληγικός φοιτητής ψυχολογίας, ξεκινά την πτυχιακή του πάνω στα στερεότυπα που περιβάλλουν τη σεξουαλικότητα των ατόμων με αναπηρία. Τελικά, η έρευνά του μεταμορφώνεται σε ένα πενταετές προσωπικό ταξίδι. Αναζητώντας απαντήσεις για την επιθυμία, την οικειότητα και τη σεξουαλικότητα, ο Άρης συναντά ανθρώπους που αλλάζουν την οπτική του: από την κωμικό Κατερίνα Βρανά μέχρι τον Δημήτρη Ζώρζο, τον πρώτο επαγγελματία σεξουαλικό βοηθό στην Ελλάδα, και από νεαρά ζευγάρια στα πρώτα τους βήματα μέχρι συντρόφους ζωής που βίωσαν την απώλεια.

Μια εξερεύνηση του έρωτα και του ερωτικού σώματος μέσα από το πρίσμα της αναπηρίας.

Του Σιαμάκ Ετεμάντι. Συμμετέχουν: Άρης Κατσούλης, Κωνσταντίνα Αλεξανδρίδου, Γιώργος Χριστάκης, Έλλη Μπογιάκη, Γωγώ Ρουκουτάκη, Θεανώ Κόντα, Μαρίζα Τερζοπούλου, Gerald Stakaj, Κατερίνα Βρανά, Δημήτρης Ζώρζος.

{https://youtu.be/BN9b4nFFvOg?si=-v6FkaD9kosyxr6j}

Rabbit Trap

Ένα ζευγάρι μουσικών μετακομίζει σε μια απομονωμένη καλύβα, αναζητώντας έμπνευση στους ήχους της φύσης. Η εμφάνιση ενός μυστηριώδους παιδιού φέρνει στην επιφάνεια κρυφές εντάσεις και δοκιμάζει τη σχέση τους, καθώς η γαλήνη της φύσης διαστρέφεται σε μια σκοτεινή, απειλητική δύναμη.

{https://youtu.be/Pn4tJ4jQgsg?si=d1EF_nT4lEJH2O1l}

Κραυγές

Τρεις γυναίκες περνάνε τις μέρες τους μέσα σε μια ανία που τις παραλύει. Η ηρεμία είναι το σημάδι μιας κοινωνικά επιβεβλημένης συναισθηματικής αναπηρίας, ενώ η εποχή επιτάσσει ανησυχία και ξεσηκωμό. Η άγρια φύση γίνεται σύμμαχος στο ξέσπασμά τους και τόπος απελευθέρωσης των ενστίκτων τους. Ένας γάμος θα γίνει αφορμή να έρθουν σε σύγκρουση με το κοινωνικά αποδεκτό. Θα προβάλλουν αντίσταση, προσπαθώντας να εφεύρουν έναν νέο χώρο αγάπης. Η έκρηξη που θα προκαλέσει αυτή η αναζήτηση θα είναι επικίνδυνη, τρομακτική. Δεν θα υπάρχουν νικητές ή ηττημένοι. Θα απομείνει μόνο ο απόηχος μιας δημιουργικής αναταραχής.

Του Πέτρου Σεβαστίκογλου με τους: Αγλαΐα Παππά, Αλεξάνδρα Καζάζου, Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Χάρης Φραγκούλης, Μαρία Αρζόγλου, Μαρία Θανασάκη, Διονυσία Μπαλαμώτη, Ντίμυ Ρίζου, Δανάη-Αρσενία Φιλίδου, Σπύρο Δέτσικα.

{https://youtu.be/nSQJlq7XKRQ?si=PC1Sw8bljF6QdI-W}

Αβάντι Μαέστρο

Ο κουκλοπαίκτης Ιάσων Μελισσηνός μιλά για τη ζωή του και την πορεία του στο ελληνικό θέατρο σκιών. Μιλάει επίσης για τις ρίζες του θεάτρου σκιών που χρονολογούνται από την αρχαία Ελλάδα, τις φιγούρες που εφευρέθηκαν στην Κίνα, ταξίδεψαν στην Ινδία, την Ινδονησία, την Αίγυπτο και την Τουρκία. Παρουσιάζει τους βασικούς ήρωες του ελληνικού θεάτρου σκιών, τον ρόλο και τον χαρακτήρα τους και μοιράζεται τις εμπειρίες του δίπλα σε σημαντικούς κουκλοπαίκτες. Μιλάει για τη σχέση αυτής της λαϊκής τέχνης με το ρεμπέτικο και τις διαφορές μεταξύ ελληνικού και τουρκικού θεάτρου σκιών.

{https://youtu.be/_PRtXrp6_C4?si=AL0byWEZXIOBdani}

Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή (Goat)

Από τη Sony Pictures Animation, το στούντιο πίσω από την ταινία Spider-Man: Ακροβατώντας στο Αραχνο-Σύμπαν, έρχεται η ταινία Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή, μια πρωτότυπη κωμωδία δράσης που διαδραματίζεται σε έναν κόσμο όπου ζουν μόνο ζώα.

Ο Will, μία νεαρή κατσίκα με μεγάλα όνειρα, έχει μια μοναδική ευκαιρία να ενταχθεί στους επαγγελματίες και να παίξει roarball – ένα άθλημα υψηλής έντασης, μικτό, με πλήρη επαφή, στο οποίο κυριαρχούν τα γρηγορότερα και πιο άγρια ζώα του κόσμου.

Οι νέοι συμπαίκτες του Will δεν είναι ενθουσιασμένοι που έχουν μια μικρή κατσίκα στην ομάδα τους, αλλά ο Will είναι αποφασισμένος να φέρει επανάσταση στο άθλημα και να αποδείξει μια για πάντα ότι «και τα μικρά ζώα μπορούν να παίξουν μπάλα!»

{https://youtu.be/UGTskm5T4ZY?si=xM8WR15m5f-Em_dq}