Πρεμιέρα Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, στις 17:45 στον ΑΝΤ1.

Η πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση ανάμεσα σε real estate agents είναι γεγονός και κάνει πρεμιέρα την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, και καθημερινά στις 17:15 στον ΑΝΤ1.

Κάθε σπίτι είναι ένα ρίσκο και κάθε πόρτα κρύβει μία έκπληξη! Ποιος από τους 3 FLAT HUNTERS θα καταφέρει να ανοίξει τη σωστή;

Η Εκατερίνα Μαντζάκου, ο Βασίλης Αστεριάδης και ο Νίκος Κατσιαντώνης ανταγωνίζονται για να βρουν το τέλειο σπίτι για πολύ απαιτητικούς πελάτες, υποψήφιους αγοραστές ή πωλητές, και έρχονται αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουν όλα τους τα «όπλα» για να βγουν νικητές στη μεταξύ τους «αναμέτρηση».

Εκατερίνα Μαντζάκου, η κοσμοπολίτισσα.

{https://www.youtube.com/watch?v=wNpiC7H5A3E}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Βασίλης Αστεριάδης, ο Rock Agent.

{https://www.youtube.com/watch?v=-5eA65Gyx5w}

Νίκος Κατσιαντώνης, ο ευρηματικός.

{https://www.youtube.com/watch?v=W-r9o586pjk}

Περισσότερα για τη ζωή και την επαγγελματική πορεία των 3 «FLAT HUNTERS» μπορείτε να μάθετε εδώ.

ΟΙ FLAT HUNTERS ΣΕ ΔΡΑΣΗ

Οι FLAT HUNTERS μετατρέπουν την κάθε πώληση ή ενοικίαση ακινήτου σε μία πραγματική πρόκληση, καθώς το αποτέλεσμα πολλές φορές κρίνεται στις λεπτομέρειες και οι 3 μεσίτες πρέπει να τα υπολογίζουν όλα!

Από την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, και καθημερινά στις 17:15 στον ΑΝΤ1 σε κάθε επεισόδιο του «Flat Hunters», βλέπουμε τρεις επισκέψεις σε αντίστοιχα ακίνητα και παρακολουθούμε την προσπάθεια κάθε μεσίτη να καταφέρει να βρει το ακίνητο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες του πελάτη. Οι 3 μεσίτες έχουν δικαίωμα να δείξουν μόνο ένα ακίνητο ο καθένας, συνεπώς πρέπει να έχουν καταλάβει πολύ καλά τι ψάχνουν οι πελάτες τους. Στο τέλος κάθε ημέρας, και επεισοδίου αντίστοιχα, ο πελάτης επιλέγει το αγαπημένο του ακίνητο.

{https://www.youtube.com/watch?v=pDdTxTvJP4o}

{https://www.instagram.com/reels/DUV5qjXgH23/}