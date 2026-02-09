Τα δύο πρόσωπα που υποδέχεται απόψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο «The 2Night Show».

Απόψε, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» την Μαρία Τζομπανάκη. Η αγαπημένη ηθοποιός, που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Το Σπίτι δίπλα στο Ποτάμι», θυμάται τα παιδικά της χρόνια στην Κρήτη και την εφηβεία της, όταν στα 17 της βρέθηκε στα καλλιστεία.

Παράλληλα, αναφέρεται στην εποχή που έδωσε εξετάσεις στη Νομική και στο Εθνικό Θέατρο, θέλοντας να αποδείξει – κυρίως στον πατέρα της – ότι μπορεί να τα καταφέρει σε όλα.

Εξομολογείται πως ο τίτλος της «Μις Ελλάς» δεν της άνοιξε δρόμους, αλλά αντίθετα, τη βάρυνε, καθώς έπρεπε να αποδείξει πως διαθέτει μυαλό και ταλέντο.

Με συγκίνηση μιλά για τη μητρότητα και τον γιο της, Ορφέα Αυγουστίδη, ενώ θυμάται την πρώτη φορά που τον είδε στη σκηνή και έκλαψε από περηφάνια. Στη συνέχεια, αναφέρεται στον ξεχωριστό ρόλο της γιαγιάς και αποκαλύπτει πώς καταφέρνει να πείθει τον εγγονό της, Αχιλλέα, να κρατάει τα μυστικά τους και μιλά με αγάπη και θαυμασμό για τον σύζυγό της και τα ταξίδια που ονειρεύονται για το μέλλον.

Τέλος, αναφέρεται με ενθουσιασμό στην παράσταση «Φλαντρώ», την εμβληματική τραγωδία του Παντελή Χορν σε σκηνοθεσία Δημήτρη Χατζάκη, στην οποία πρωταγωνιστεί στο Θέατρο Αλάμπρα.

Στο αποψινό «The 2Night Show» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται και τον θρυλικό ράπερ Taki Tsan. Σε μία κατάθεση ψυχής, ο καλλιτέχνης, που συστήθηκε ως «Παιδί Θαύμα», δηλώνει «ρεμπέτης παγιδευμένος στο σώμα ενός ράπερ» και εξομολογείται πως, αν και δίνει την εντύπωση του παραβατικού, κατά βάθος είναι ένα «βούτυρο» που λιώνει.

Αναφέρεται στα παιδικά του χρόνια στο Σαν Ντιέγκο, ενώ θυμάται τη στιγμή που ο πατέρας του τον έστειλε πίσω στην Ελλάδα μετά τη σύλληψή του για ναρκωτικά στο σχολείο του στην Αμερική. Όπως ομολογεί ήταν μία απόφαση που του έσωσε τη ζωή, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα κατέληγε ή νεκρός ή στη φυλακή.

Με απόλυτη ειλικρίνεια, δηλώνει πως δεν θεωρεί τον εαυτό του παράδειγμα προς μίμηση, ενώ αποκαλύπτει την ιδιαιτερότητά του ως ζωγράφος: «Πρέπει να είμαι αδέκαρος για να κυλήσει το πινέλο».

Μιλά με ευγνωμοσύνη για τον αδερφό του, DJ ALX, που τον ώθησε στη μουσική, αλλά και για τον μέντορά του, Ανδρέα Μαρνέζο, στον οποίο χρωστάει όλα όσα έμαθε για την τέχνη του tattoo.

Ως πατέρας τριών παιδιών, παραδέχεται πως τα κακομαθαίνει, ενώ σχολιάζει την trap σκηνή τονίζοντας πως, αν και του αρέσουν οι χαρακτήρες, η θεματολογία της αποτελεί κακό παράδειγμα για τη νεολαία.

Τέλος, αποκαλύπτει το νέο του όνειρο, την 2D animation ταινία «Μπουζούκουλας», και καταλήγει πως, αν η πολυτάραχη ζωή του γινόταν ταινία θα ήθελε το φινάλε της να είναι ήρεμο και «βαρετό».

