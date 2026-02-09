Η περίληψη του σημερινού επεισοδίου στη «Γη της Ελιάς».

Ο έρωτας οδηγεί σε επικίνδυνες επιλογές και η αλήθεια απειλεί να βγει στο φως. Ένα σοβαρό ατύχημα, μυστικές σχέσεις και παρασκηνιακά παιχνίδια φέρνουν τους ήρωες αντιμέτωπους με τις συνέπειες των πράξεών τους, στη δραματική σειρά του MEGA «Η γη της ελιάς».

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο (82)

Οι γιατροί παλεύουν να κρατήσουν τον Παυλή στη ζωή. Βυθισμένος στις υποψίες, ο Παρασκευάς πιέζει τη Βασιλική να παρακολουθήσει τη Φρύνη. Εκείνη ταλαντεύεται και τελικά του λέει ένα ψέμα που σύντομα θα αποδειχθεί μοιραίο.

Η Ισμήνη νιώθει πως ο κόσμος της γκρεμίζεται, ενώ την ίδια στιγμή, ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη συνεχίζουν τα κρυφά ραντεβού και, για πρώτη φορά, παραδέχεται ο ένας στον άλλο τον έρωτά του.

Η Ξένια και η Μαριλένα χρηματίζουν τη Χρυσούλα για να καταθέσει ψευδώς εναντίον της Ασπασίας, όμως κάποιος φωτογραφίζει τη συναλλαγή.

Στο μεταξύ, ο Πότης ενθουσιάζεται με τη νέα αρχιφύλακα, τη Μυρτώ, και, με την καθοδήγηση της Κούλας, ξεκινά μια προσπάθεια για να κερδίσει την καρδιά της. Ο Παρασκευάς ψάχνει τα πράγματα της Φρύνης και βρίσκει την κάρτα του Κωνσταντίνου που συνόδευε τα λουλούδια.

Παράλληλα, η Ανωτέρα καλεί τον Κουράκο να απολογηθεί, καθώς το όνομά του εμπλέκεται στην υπόθεση της μαφίας. Λόγω μιας επιπλοκής, η κατάσταση του Παυλή χειροτερεύει και η ζωή του κρέμεται από μια κλωστή.