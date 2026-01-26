Η περίληψη του σημερινού επεισοδίου στη Γη της Ελιάς.

Το παρελθόν επιστρέφει απειλητικό στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς» και κάποιοι από τους ήρωες καλούνται να πληρώσουν το τίμημα των επιλογών τους.

Επεισόδιο 75 (Δευτέρα 26 Ιανουαρίου)

Η Δάφνη και ο Παυλής έχουν ξαφνιαστεί με τη βίαιη αντίδραση του Μανώλη, ο οποίος δεν δίστασε να βγάλει μαχαίρι. Εκείνος, βέβαια, επικαλείται μια δικαιολογία και το περιστατικό θεωρείται λήξαν.

Παρόλα αυτά, ο Μανώλης συνοδεύει τη Δάφνη και το μωρό της στη Μάνη και τους τακτοποιεί στο σπίτι της Άννας, ενώ η Αθηνά δέχεται να την προσλάβει ως εργάτρια στους ελαιώνες. Η Φρύνη επισκέπτεται τον Κωνσταντίνο στο γραφείο του προκειμένου να τον συμβουλευτεί για μια πώληση που θέλει να κάνει.

Ο Κωνσταντίνος, απογοητευμένος από την κατάσταση που επικρατεί στο σπίτι του με την Ισμήνη, βρίσκει λίγες στιγμές χαλαρότητας μαζί της.

Και η Φρύνη, όμως, γοητεύεται από την παρέα του και από την ωραία συζήτηση που κάνουν. Η Ασπασία, στη φυλακή, αντιμετωπίζεται σαν ηρωίδα από τις συγκρατούμενές της.

Ο Στέφανος και η Βασιλική αφήνουν τον Στάθη και τη Χάιδω στο σπίτι να προσέχουν τις μικρές και φεύγουν για ένα τριήμερο ταξίδι στην Αράχωβα.

Ο Κουράκος, άναυδος, διαπιστώνει ότι ανάμεσα στις κλήσεις που κατάφεραν να ανακτήσουν από το κινητό του Δημοσθένη βρίσκονται και κλήσεις προς τον Βαγιάκο.

Ο Αντώνης βλέπει στις ειδήσεις ότι βρέθηκε το πτώμα της Στέλλας, στον κήπο του σπιτιού στον Διόνυσο. Η Ασπασία αποκαλύπτει στον Λυκούργο πως αυτή έβαλε να πυροβολήσουν τον Δημοσθένη και να τον αφήσουν παράλυτο.