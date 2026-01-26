H τρίτη σεζόν της σειράς είχε κυκλοφορήσει στο Netflix τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Το Netflix επιβεβαίωσε αθόρυβα ότι το αγαπημένο ιαπωνικό θρίλερ επιστημονικής φαντασίας Alice in Borderland έφτασε στο τέλος του, μερικούς μήνες μετά την κυκλοφορία της τρίτης του σεζόν, τον Σεπτέμβριο του 2025.

Μια προσαρμογή του δημοφιλούς ιαπωνικού manga μυστηρίου από τον Haro Aso, η σειρά — για έναν εμμονικό παίκτη βιντεοπαιχνιδιών που αναγκάζεται να ανταγωνιστεί τους φίλους του σε θανάσιμα παιχνίδια προκειμένου να επιβιώσει σε μια παράξενη, εναλλακτική εκδοχή του Τόκιο — έκανε πρεμιέρα στο Netflix τον Δεκέμβριο του 2020, αποκτώντας το δικό του φανατικό κοινό.

{https://youtu.be/_8p6YkEPVco?si=BL44aV2czZYnOizw}

Συγεκριμένα, μια πρόσφατη έκθεση του Netflix η οποία επιβεβαίωσε ότι η τρίτη σεζόν του Alice in Borderland ήταν πράγματι η τελευταία, αποκάλυψε ότι είχε αγγίξει τις 25 εκατομμύρια προβολές.

Ο streamer δεν έδωσε καμία εξήγηση για την φαινομενική ακύρωσή του, αν και πάρα πολλοί θαυμαστές στο X επέμειναν ότι η τρίτη σεζόν διαφημίστηκε ως η τελευταία, καθώς η σειρά είχε φτάσει στο «τέλος της αρχικής έκδοσης του manga».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η σειρά είχε προγραμματιστεί για τρεις σεζόν, και αυτό απλώς επιβεβαιώθηκε τώρα», σχολίασε ένας θαυμαστής.

«Η ιστορία τελείωσε», συμφώνησε ένας δεύτερος, ενώ ένας τρίτος εξήγησε: «Η κύρια ιστορία τελείωσε με τη δεύτερη σεζόν και μετά υπήρξε ένα σύντομο spin-off, ή όπως θέλετε να το ονομάσετε, που ήταν υλικό για την τρίτη σεζόν. Αλλά αυτό είναι όλο. Δικαίως ήταν πάντα μια περιορισμένη σειρά», συμπλήρωσε ένας άλλος.

Το Alice in Borderland ήταν μια σειρά manga που κυκλοφόρησε σε συνέχειες από το 2010 έως το 2016. Αργότερα προσαρμόστηκε σε μια aminated σειρά τριών επεισοδίων που κυκλοφόρησε μεταξύ 2014 και 2015, πριν το Netflix την κυκλοφορήσει σε live action σειρά το 2020.