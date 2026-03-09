Αναλυτικά τα στοιχεία της Τροχαίας στο πλαίσιο της 36ης εβδομάδας της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι ελεγχοι της Τροχαίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο τη συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων καθώς και των χρηστών ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, την τελευταία εβδοιμάδα, από τις 2 έως τις 8 Μαρτίου 2026, πραγματοποιήθηκαν 16.797 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 1.347 παραβάσεις για μη χρήση κράνους: 1.022 σε οδηγούς δικύκλων (με 50 διανομείς), 142 σε επιβάτες και 325 σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. (ηλεκτρικών πατινιών).

Ανά περιφέρεια οι παραβάσεις ήταν οι εξής:

817 στην Αττική,

103 στη Δυτική Ελλάδα,

100 στο Νότιο Αιγαίο,

89 στην Κρήτη,

64 στη Θεσσαλονίκη

64 στη Θεσσαλία,

63 στα Ιόνια Νησιά,

55 στην Πελοπόννησο,

35 στην Ήπειρο,

31 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

27 στη Στερεά Ελλάδα,

25 στην Κεντρική Μακεδονία

11 στο Βόρειο Αιγαίο και

6 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές.