Η τροχαία πραγματοποίησε 16.047 ελέγχους για κράνος.

Συνεχίζονται οι ελεγχοι της Τροχαίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο τη συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων καθώς και των χρηστών ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, την τελευταία εβδοιμάδα, από τις 2 έως τις 8 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκαν 16.047 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 1.135 παραβάσεις για μη χρήση κράνους: 939 σε οδηγούς δικύκλων (με 52 διανομείς), 113 σε επιβάτες και 194 σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. (ηλεκτρικών πατινιών).

Ανά περιφέρεια οι παραβάσεις ήταν οι εξής:

641 στην Αττική,

119 στο Νότιο Αιγαίο,

92 στη Δυτική Ελλάδα,

90 στην Κρήτη,

61 στη Θεσσαλία,

54 στη Θεσσαλονίκη,

50 στην Πελοπόννησο,

43 στα Ιόνια Νησιά,

25 στη Στερεά Ελλάδα,

23 στην Κεντρική Μακεδονία,

22 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

17 στην Ήπειρο,

10 στο Βόρειο Αιγαίο και

1 στη Δυτική Μακεδονία.

Στόχος των ελέγχων είναι η πρόληψη και η προστασία της ζωής στο οδικό δίκτυο, με έμφαση στην υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους από όλους τους χρήστες δίκυκλων οχημάτων.

Ο Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για την παραβίαση των κανόνων χρήσης κράνους:

350 € πρόστιμο και 30ήμερη αφαίρεση άδειας οδήγησης για οδηγούς δικύκλων (ίδια ποινή όταν ο οδηγός δεν εξασφαλίζει ότι ο επιβάτης φορά κράνος),

350 € πρόστιμο για επιβάτες δικύκλων,

30 € πρόστιμο για οδηγούς Ε.Π.Η.Ο., με σημαντική αύξηση ποινών σε περιπτώσεις υποτροπής.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο

υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.