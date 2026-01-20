Στο έλεος της κακοκαιρίας Πελοπόννησος, Ήπειρος και Δυτική Ελλάδα.

Από το πρωί έως και τις 18:00 το απόγευμα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχθεί 120 κλήσεις εξαιτίας των θυελλώδων ανέμων στις Περιφερειακές Ενότητες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου.

Αναλυτικότερα, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει δεχθεί:

• Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 31 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 26 κοπές δέντρων

• Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 74 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 55 κοπές δέντρων, και 13 αφαιρέσεις αντικειμένων

• Στην Περιφέρεια Ηπείρου, 15 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 13 κοπές δέντρων και μία άντληση

Το κύμμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα μας έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές, με την Πολιτική Προστασία να εφιστά την προσοχή των πολιτών και συνιστά να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στην Περιφέρεια Αττικής και σε πολλές περιοχές της χώρας σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστά.