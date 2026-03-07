Τη βουλεύτρια έσπευσαν να χαιρετήσουν πάρα πολλοί από τους παριστάμενους.

Στην εκδήλωση της Πρωτοβουλίας Πολιτών για την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου, η αίθουσα που είχαν κλείσει η διοργανωτές, αποδείχθηκε μικρή, εν τέλει. Γέμισε ασφυκτικά και αρκετός κόσμος έμεινε απ’ έξω.

Όμως, με εξαίρεση την Κατερίνα Νοτοπούλου, τα περισσότερα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, απέφυγαν να εμφανιστούν στο δημαρχείο της πόλης. Το γιατί, είναι δική τους επιλογή.

Όπως ήταν λογικό, τη βουλεύτρια του κόμματος έσπευσαν να χαιρετήσουν πάρα πολλοί από τους παριστάμενους. Μάλιστα, οι -αρκετοί για πολιτική εκδήλωση- νεολαίοι που βρέθηκαν εκεί, έβγαλαν μαζί της πάρα πολλές φωτογραφίες, τις οποίες στη συνέχεια ανέβασαν και στα κοινωνικά δίκτυα.

