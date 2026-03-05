Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Άλκη Ρήγου εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Άλκη Ρήγου έδωσε με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ευχαριστώντας τον εκλίποντα πανεπιστημιακό για την προσφορά του στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στον χώρο της Αριστεράς

Ο Άλκης Ρήγος συμμετείχε από μικρή ηλικία στους αγώνες της Αριστεράς και στο αντιδικτατορικό κίνημα, ενώ με τη στάση του και τις αξίες του υπηρέτησε τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Άλκη Ρήγο, έναν σημαντικό πανεπιστημιακό δάσκαλο, ερευνητή και διανοούμενο της Αριστεράς.

Γεννημένος στην Αθήνα το 1946, ο Άλκης Ρήγος υπήρξε ομότιμος καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Με το επιστημονικό του έργο, τη διδασκαλία και τη δημόσια παρουσία του συνέβαλε ουσιαστικά στη μελέτη της πολιτικής ιστορίας, των κοινωνικών κινημάτων και της εξέλιξης της δημοκρατίας στη χώρα μας, διαμορφώνοντας γενιές φοιτητών με κριτική σκέψη και δημοκρατική συνείδηση.

{https://x.com/syriza_gr/status/2029604708726247657}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από τα μαθητικά του χρόνια εντάχθηκε στους αγώνες της Αριστεράς, συμμετείχε ενεργά στο αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα και συνέβαλε στην υπόθεση της ανανέωσης του κομμουνιστικού κινήματος. Μετά τη Μεταπολίτευση παρέμεινε σταθερά παρών στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, συμμετέχοντας στο συνδικαλιστικό κίνημα των πανεπιστημιακών και στον δημόσιο διάλογο για την παιδεία και τη δημοκρατία.

Υπήρξε πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, μέλος του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς» και συνιδρυτικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο υπήρξε ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.

Με τη σκέψη, τον λόγο και τη στάση ζωής του υπηρέτησε με συνέπεια τις αξίες της Αριστεράς, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό στον χώρο των ιδεών και στην Αριστερά.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Άλκη Ρήγο, έναν πολιτικό διανοούμενο που αφιέρωσε τη ζωή του στην ενεργό δράση και στους αγώνες για ελευθερία, δημοκρατία και πρόοδο, αλλά και στην πολιτική επιστήμη.

Η δράση του στον αντιδικτατορικό αγώνα, η πανεπιστημιακή του διαδρομή, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ενασχόλησή του με τα κοινά και τον συνδικαλισμό, το έργο του στην ΑΥΓΗ και στο ινστιτούτο «Νίκος Πουλαντζάς» αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για όλους μας.

{https://www.facebook.com/sfamellos/posts/pfbid0i9eAYnVFmcHV1ZkyP911TF7jFAZPY8fJmerSAHSBLY3SRcPJ9zknVKrnVrtE34YHl?locale=el_GR}

Ιδρυτικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, συνέβαλε καθοριστικά στον προοδευτικό διάλογο και στο ρεύμα της κομμουνιστικής ανανέωσης στη χώρα μας.

Το ήθος, η προσφορά, το έργο και οι αγώνες του αποτελούν λαμπρό παράδειγμα για όσους συνεχίζουν να μάχονται για μια πιο δίκαιη κοινωνία.

Άλκη ήταν τιμή μας να σε αποκαλούμε σύντροφο.

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του».