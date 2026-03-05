Πώς το Μαξίμου «προβοκάρει» με τη δήλωση των δυο στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για την αποστολή των φρεγατών στην Κύπρο.

Η αλήθεια είναι πως η κοινή δήλωση του Γιάννη Ραγκούση και του Γιάννη Μαντζουράνη για την αποστολή των φρεγατών και των πολεμικών αεροσκαφών στην Κύπρο δεν διαφέρει από τις θέσεις του Σωκράτη Φάμελλου στο θέμα.

Απλώς το Μαξίμου «προβοκάρει» με την δήλωση των δυο στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωση που προφανώς έγινε για κάποια (ελάχιστα) στελέχη της Κουμουνδούρου που θέτουν θέμα, αλλά και για στελέχη της Νέας Αριστεράς.

Οι πληροφορίες της στήλης επιμένουν πως τόσο στον Γιάννη Ραγκούση όσο και στον Γιάννη Μαντζουράνη τηλεφώνησε ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελλος.

Δεν γνωρίζουμε όμως τι ειπώθηκε μεταξύ τους, ούτε καν αν η «παρεξήγηση» έληξε.

Β.Σκ.