Δεν υπήρξε καμία διαφωνία στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για την Κύπρο, δήλωσε ο Φάμελλος.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκαθάρισε ότι είναι αυτονόητο και δέσμευση του κόμματος η υποστήριξη της Κύπρου.

«Είμαστε δεσμευμένοι να υπηρετήσουμε την ασφάλεια της χώρας και της Κύπρου αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Επικοινώνησα με τον πρόεδρο της Κύπρου, του μετέφερα ότι είναι αυτονόητο και δέσμευσή μας η υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και του κυπριακού λαού. Από την πρώτη στιγμή συμφωνήσαμε στην αποστολή των φρεγατών και στην υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας με βάση τα αιτήματά της. Συμφωνώ λοιπόν, παρότι δεν είχαμε ενημέρωση από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι και αυτονόητο και δεδομένο η στήριξη μας. Και στην κοινοβουλευτική ομάδα τη Δευτέρα και στη Βουλή το δήλωσα δημοσίως», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημόσια τηλεόραση.

Ερωτηθείς την δήλωση Μαντζουράνη - Ραγκούση και αν αυτή δημιουργεί εντύπωση διαφωνίας στο εσωτερικό του κόμματος απάντησε: «Δεν υπήρξε καμία διαφωνία, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεσμευμένος και υποστηρίζει απολύτως στην στήριξη της Κύπρου σε θέματα ασφάλειας».

Ο Σωκράτης Φάμελλος απηύθυνε τρία ερωτήματα προς τον πρωθυπουργό. «Είναι ξεκάθαρο ότι η θέση της χώρας είναι όχι στον πόλεμο; Είναι θέση της χώρας ότι πρέπει να σταματήσουν τώρα οι εχθροπραξίες; Είναι θέση ότι δεν έπρεπε να γίνει πολεμική επέμβαση και να λυθεί το θέμα στο πλαίσιο του ΟΗΕ;», ανέφερε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταδικάσει την παραβίαση των δημοκρατικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων και του δημοκρατικού κανόνα από το θεοκρατικό καθεστώς, επεσήμανε, αλλά πρόσθεσε πως ποτέ μια στρατιωτική επέμβαση και ο θάνατος αμάχων δεν έδωσε λύση σε δημοκρατικά προβλήματα. Τη λύση θα δώσει ο λαός του Ιράν και η διεθνής κοινότητα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, υπογράμμισε. Πρέπει να επαναλαμβάνουμε την προσήλωση μας και την καταδίκη μας στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου γιατί αυτό εξασφαλίζει και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, συμπλήρωσε.

Παράλληλα, επέμεινε στη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών λέγοντας: «Ενώ εξελίσσεται η πολεμική σύρραξη, απαιτείται να υπάρχει συζήτηση θεσμική για να προσφέρουμε και να υπάρξει εθνική γραμμή. Εμπιστεύομαι τους θεσμούς. Απορώ γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν ακολουθεί την θεσμική και εθνική ευθύνη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε και μου είπε ότι προφανώς πρέπει να το ζητήσει ο πρωθυπουργός».

«Η παραβίαση του διεθνούς δικαίου κάνει ζημιά στην χώρα. Αν επικρατήσουν αναθεωρητικές δυνάμεις όπως των Νετανιάχου και Τραμπ ποιος θα εγγυηθεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο Αιγαίο;», διερωτήθηκε σε άλλο σημείο. Δήλωσε ότι συμφωνεί με τη στάση της Ισπανίας και πρόσθεσε ότι «θα έπρεπε και η ελληνική κυβέρνηση να δηλώσει να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ