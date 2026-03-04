«Δεν έχει αλλάξει η θέση μας, δεν έχω ιδέα σε τι θα μπορούσε να αναφέρεται», δήλωσε ο Ισπανός ΥΠΕΞ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, υποστήριξε ότι η Ισπανία συμφώνησε να συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό. Όμως, μέσα σε λίγα λεπτά τη διέψευσε ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπαρές.

Μία ημέρα μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή των ΗΠΑ με την Ισπανία, λόγω της άρνησης της Μαδρίτης να διαθέσει τις βάσεις της για χρήση από τις αμερικανικές δυνάμεις στο πλαίσιο του πολέμου στο Ιράν, η Κάρολαϊν Λέβιτ υποστήριξε ότι η χώρα άλλαξε στάση και συμφώνησε να συνεργαστεί.

«Σε ό,τι αφορά στην Ισπανία, νομίζω ότι άκουσαν το ξεκάθαρο μήνυμα του προέδρου χθες. Και από όσο καταλαβαίνω, τις τελευταίες ώρες συμφώνησαν να συνεργαστούν με τον αμερικανικό στρατό. Γνωρίζω ότι ο αμερικανικός στρατός συντονίζεται με τους Ισπανούς ομολόγους τους», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «περιμένει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας θα συνεργαστούν σε αυτή την εδώ και καιρό επιδιωκόμενη αποστολή- όχι μόνο για τις ΗΠΑ, αλλά και για την Ευρώπη- προκειμένου να συντριβεί» το ιρανικό καθεστώς, συνέχισε, συμπληρώνοντας ότι η Τεχεράνη «απειλεί όχι μόνο την Αμερική αλλά και τους Ευρωπαίους συμμάχους μας».

{https://www.youtube.com/watch?v=89Ni4-tquSc}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η θέση της ισπανικής κυβέρνησης δεν έχει αλλάξει στο ελάχιστο»

Η διάψευση ήρθε διά στόματος του Ισπανού υπουργού Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπαρές, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η θέση της χώρας του δεν έχει αλλάξει διόλου.

«Το αρνούμαι κατηγορηματικά», δήλωσε όταν κλήθηκε να σχολιάσει τα λεγόμενα της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου. «Η θέση της ισπανικής κυβέρνησης για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή δεν έχει αλλάξει στο ελάχιστο. Ειλικρινά, δεν έχω ιδέα σε τι θα μπορούσε να αναφέρεται», συνέχισε, σχετικά με τις δηλώσεις της Λέβιτ.

«Θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα: η θέση της ισπανικής κυβέρνησης δεν έχει αλλάξει καθόλου», επέμεινε ο Αλμπαρές σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Cadena SER.

Εμφανώς ενοχλημένος- σύμφωνα με την El Mundo- ο Αλμπαρές συμπλήρωσε: «Μπορεί να είναι η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, αλλά εγώ είμαι ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας και η θέση μας δεν έχει αλλάξει καθόλου. Ειλικρινά, έχω τεράστιο όγκο δουλειάς αυτή τη στιγμή και δεν έχω ούτε την επιθυμία, ούτε τον χρόνο, να κάνω εικασίες».

Σε ό,τι αφορά τις βάσεις, τόνισε τη διμερή συμφωνία που διέπει τη χρήση τους. «Η συμφωνία είναι πολύ σαφής και πρόκειται για βάσεις σε ισπανικό έδαφος, υπό ισπανική κυριαρχία, επομένως δεν υπάρχει απολύτως καμία αμφιβολία», συμπλήρωσε.

Πέδρο Σάντσεθ: Όχι στον πόλεμο

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Πέδρο Σάντσεθ έκανε ανάρτηση, επαναλαμβάνοντας το μήνυμα «Όχι στον πόλεμο».

«Η θέση της ισπανικής κυβέρνησης μπορεί να συνοψιστεί σε τέσσερις λέξεις: ΟΧΙ στον πόλεμο», έγραψε ο Ισπανός πρωθυπουργός και παρέπεμψε στο διάγγελμα που έκανε το πρωί της Τετάρτης.

{https://x.com/sanchezcastejon/status/2029274833545040144}