Η ερώτηση με πρωταγωνιστή τον Νίκο Κοκλώνη που προκάλεσε γέλια στον «Πιο αδύναμο κρίκο» και την Μαρία Μπακοδήμου.

Ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» επέστρεψε φέτος με παρουσιάστρια την Μαρία Μπακοδήμου και ήδη από τα πρώτα επεισόδια έχει χαρίσει στιγμές γέλιου και αγωνίας.

Στο προηγούμενο επεισόδιο η παίκτρια που μπέρδεψε το «Καφέ της Χαράς» με τις «Άγριες Μέλισσες» έκανε την Μαρία Μπακοδήμου να ξαφνιαστεί, ενώ σήμερα, Τετάρτη 4 Μαρτίου, η παρουσιάστρια «λύγισε» από τα γέλια με την απάντηση του Στράτου.

Πιο συγκεκριμένα, όταν ο «δυνατός κρίκος» του προηγούμενου γύρου κλίθηκε να απαντήσει στην ερώτηση: «Ποια λέξει είναι λάθος στη φράση: Ο Νίκος Κοκλώνης έχει καταπληκτική φωνή», ο Στράτος απάντησε με σιγουριά: «Το Κοκλώνης».

Στην απάντησή του, η Μαρία Μπακοδήμου δεν μπόρεσε να κρατηθεί και ξέσπασε σε γέλια πριν τον διορθώσει: «Λάθος! Το καταπληκτική».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgu8202uy3zd?integrationId=40599y14juihe6ly}