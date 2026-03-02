Η Μαρία Μπακοδήμου καλωσόρισε τους τηλεθεατές στον «Πιο αδύναμο κρίκο».

Ο «Πιο αδύναμος κρίκος», το απόγευμα της Δευτέρας 2 Μαρτίου, επέστρεψε στους τηλεοπτικούς δέκτες μέσα από τη συχνότητα του ΟΡΕΝ, με τη Μαρία Μπακοδήμου στα ηνία της παρουσίασης.

Το παιχνίδι, που έχει κερδίσει το ενδιαφέρον σε δεκάδες χώρες διεθνώς, επέστρεψε για να προσφέρει στιγμές αγωνίας, με την παρουσιάστρια να δίνει τη δική της χροιά με χιούμορ και αμεσότητα.

Η Μαρία Μπακοδήμου, το απόγευμα της Δευτέρας, υποδέχτηκε τους τηλεθεατές σε ένα ανανεωμένο πλατό, όπου με αυστηρό ύφος εξήγησε τους κανονισμούς. Οι ερωτήσεις διαδέχονται η μία την άλλη μέχρι τη στιγμή που θα αναδειχθεί ο «πιο αδύναμος κρίκος».

Κάθε φορά, ένας από τους παίκτες θα έχει την ευκαιρία να αποχωρεί από το πλατό, έχοντας κατακτήσει το έπαθλο των 10.000 ευρώ.

Το καλωσόρισμα της Μαρίας Μπακοδήμου: «Καλησπέρα σας. Απόψε κάποιοι θα μιλήσουν πολύ πριν καν τους ρωτήσω. Θα κάνουν λάθη, θα κομπιάσουν και μετά θα ψάχνουν δικαιολογίες. Θα συνεργαστούν όσο χρειάζεται και δεν θα διστάσουν να προδώσουν τον διπλανό τους, όταν τους συμφέρει. Γιατί εδώ δεν κερδίζει ο πιο συμπαθής, ούτε ο πιο σίγουρος για τον εαυτό του. Κερδίζει αυτός που αντέχει. Το παιχνίδι τώρα αρχίζει. Καλώς ήρθατε στον Πιο Αδύναμο Κρίκο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgsiqmkjk49l?integrationId=40599y14juihe6ly}