Ο Πέτρος Γαϊτάνος, εξέφρασε την άποψή του για τον θεσμό της Eurovision, απαντώντας παράλληλα στις κριτικές που είχε δεχτεί όταν είχε εκφράσει στο παρελθόν την γνώμη του.

Την προσωπική του άποψη σχετικά με τον θεσμό της Eurovision εξέφρασε ο Πέτρος Γαϊτάνος, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.

Ο ερμηνευτής, μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως ο θεσμός επιδρά αρνητικά στη νεολαία, καθώς – όπως είπε - υπάρχει πολλή εξωστρέφεια και εγωκεντρικότητα. Παράλληλα, υποστήριξε πως δεν αποτελεί ένα μέσο για να ξεκινήσει κανείς μία παγκόσμια καριέρα στη μουσική και το τραγούδι.

«Λογικό να μην αρέσει το σχόλιο μου για τη Eurovision ότι είναι τσίρκο, από αυτούς που είναι μέσα σε αυτό το τσίρκο», ανέφερε αρχικά ο Πέτρος Γαϊτάνος απαντώντας στα ερωτήματα της δημοσιογράφου.

Σε δεύτερο χρόνο υποστήριξε την άποψή του σχετικά με το ότι η Eurovision δεν προβάλει τις αρετές και επηρεάζει αρνητικά τους νέους: «Η Eurovision δεν κάνει καλό στους νέους, υπάρχει μεγάλη εξωστρέφεια και εγωκεντρικότητα που καταλήγει δαιμονικό. Η Eurovision στηρίζει τις κακίες και όχι τις αρετές, βγάζει μια αρρωστημένη εγωπάθεια και φιλαρέσκεια. Θεωρώ χαζό το να θέλει κάποιος να ξεχωρίσει κάνοντας αστεία και γελοία πράγματα. Το παγκόσμια καριέρα να κάνει κάποιος πηγαίνοντας στη Eurovision;».

Σχετικά με την εμφάνιση του Akyla σχολίασε: «Υπάρχουν υπέρ και κατά στο τραγούδι του Akyla. Η μουσική πρέπει να εξελίσσεται, δεν μπορώ το παλιό και το παρωχημένο, το μπανάλ. Θα πρέπει να μη γελοιοποιείται η ανθρώπινη προσωπικότητα, να μην ξεχωρίζει κάποιος επειδή γελάμε μαζί του. Δεν μιλώ για το τραγούδι και το παιδί αυτό, μιλάω γενικότερα».

