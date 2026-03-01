Τα γυρίσματα για το βίντεο κλιπ του τραγουδιού, Ferto, ολοκληρώθηκαν.

Ο Akylas ολοκλήρωσε τα γυρίσματα για το βίντεο κλιπ του τραγουδιού, Ferto με το οποίο εκπροσωπεί τη χώρα μας στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ για τη Eurovision προβλήθηκαν πλάνα από τα γυρίσματα του Akyla για το βίντεο κλιπ το οποίο αναμένεται να προβληθεί σύντομα.

Υπενθυμίζεται ότι με μια δυναμική εμφάνιση, ο Akylas ξεσήκωσε το τηλεοπτικό κοινό της Σερβίας, τραγουδώντας το «Ferto» στον Μεγάλο Τελικό για την ανάδειξη της σερβικής εκπροσώπησης στη Eurovision 2026.

Ο Akylas εμφανίστηκε ως special guest στον Τελικό του show «Pesma za Evroviziju 2026» του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα RTS, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και παρουσίασε το τραγούδι «Ferto» μεταφέροντας την ενέργεια και τον σύγχρονο ήχο της ελληνικής συμμετοχής στο σερβικό και διεθνές κοινό.

Μια γεύση από το «Ferto» πήρε και το κοινό της Γερμανίας, καθώς στο πρώτο κανάλι του ARD, κατά τη διάρκεια του Εθνικού Τελικού «Eurovision Song Contest – Das Deutsche Finale» παρουσιάστηκε απόσπασμα από την εμφάνιση του Akyla στο «Sing for Greece 2026».

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Σερβία, ο Akylas πραγματοποίησε πολλές εμφανίσεις σε ΜΜΕ της χώρας, μιλώντας για το «Ferto» και την ελληνική συμμετοχή στον δημοφιλέστερο διαγωνισμό τραγουδιού.

Ξεχωριστή στιγμή ήταν η συνάντηση του Akyla με τον εμβληματικό καλλιτέχνη και θρύλο της Eurovision Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς (Zeljko Joksimovic), ο οποίος αποκάλυψε ότι αγαπάει ιδιαίτερα το τραγούδι «Ferto» και στηρίζει την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision.

Επίσης, έδωσε ένα συμβολικό δώρο στον Akyla, λέγοντας, με χιούμορ, ότι του έχει δώσει το προσωνύμιο «Akyla Fertovic». Από την πλευρά του, ο Akylaς, σε εκτενή συνέντευξη που έδωσε στο σερβικό κανάλι K1 Television, μίλησε για τη συνάντηση, αναφέροντας ότι ο Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς τού έδωσε χρήσιμες συμβουλές και του ευχήθηκε καλή επιτυχία.