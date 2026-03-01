Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχουν αναφέρει τουλάχιστον τρεις νεκρούς από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις κατά του Ιράν.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν το κλείσιμο των δύο βασικών χρηματιστηριακών τους αγορών για τις πρώτες δύο ημέρες της εβδομάδας, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί ενδεχόμενη αναταραχή μετά τα επαναλαμβανόμενα πλήγματα που δέχθηκε η χώρα στο πλαίσιο της ιρανικής απάντησης σε αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Κεφαλαιαγοράς των ΗΑΕ, που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Χρηματιστήριο του Άμπου Ντάμπι (Abu Dhabi Securities Exchange) και το Χρηματιστήριο του Ντουμπάι (Dubai Financial Market) θα παραμείνουν κλειστά στις 2 και 3 Μαρτίου. Η Αρχή ανέφερε ότι συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και να αξιολογεί την κατάσταση σε συνεχή βάση, σημειώνοντας ότι θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Παράλληλα, σημαντικές υλικές ζημιές καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές του Ντουμπάι και του Άμπου Ντάμπι, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη χώρα.