Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων ανακοίνωσε απόψε ότι ολοκλήρωσε την εξάλειψη των κορυφαίων ηγετών του Ιράν στον άξονα της Μέσης Ανατολής.

Όπως ανέφερε:

«Χθες, η Πολεμική Αεροπορία επιτέθηκε με ακριβή καθοδήγηση από τη Διεύθυνση Πληροφοριών και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιτρομοκρατίας και εξουδετέρωσε τον ηγέτη του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος, Αλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη.

Η δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ είναι το αποκορύφωμα μιας συνεχιζόμενης προσπάθειας για την εξάλειψη της ανώτερης ηγεσίας του ιρανικού τρομοκρατικού άξονα καθ' όλη τη διάρκεια του «Πολέμου της Αναβίωσης», συμπεριλαμβανομένων:

Χασάν Νασράλα - ηγέτης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και το μεγαλύτερο μέρος της ανώτερης ηγεσίας της Χεζμπολάχ

Yahya Sinwar - ηγέτης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς

Μουχάμαντ Ντέιφ - Διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς και το μεγαλύτερο μέρος της ανώτερης ηγεσίας της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς

Μουχάμαντ αλ-Γκαμάρι - Αρχηγός του Επιτελείου του στρατού του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι

Ορισμένοι ανώτεροι διοικητές στο σύστημα ασφαλείας του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των:

Ali Rashid - Διοικητής της Διοίκησης Khatem al-Anbiya,

Mohammad Hossein Baqeri, Αρχηγός του Επιτελείου του Ιράν,

Hossein Salami, Διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, και άλλων.

Με αυτόν τον τρόπο, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έκλεισαν τον κύκλο και εξάλειψαν όλα τα ανώτερα στελέχη του ιρανικού άξονα τρομοκρατίας στους διάφορους τομείς.

Όλα τα ανώτερα στελέχη εργάστηκαν επί δεκαετίες για να καταστρέψουν το Κράτος του Ισραήλ και, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, συνέλαβαν, σχεδίασαν και ηγήθηκαν της δολοφονικής σφαγής από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και δεκάδες άλλες τρομοκρατικές συνωμοσίες εναντίον του Κράτους του Ισραήλ και ολόκληρης της περιοχής.

Ανώτερα στελέχη του ιρανικού τρομοκρατικού άξονα εξοντώθηκαν σε στοχευμένες επιθέσεις και μετά από ακριβείς πληροφορίες, από το ξέσπασμα του πολέμου και σε πρόσθετες επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της επιχείρησης «Am Kalavi» και της επιχείρησης «Northern Arrows».

Η εξάλειψή τους αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό πλήγμα στον ιρανικό άξονα τρομοκρατίας και καθιστά τη Μέση Ανατολή μια ασφαλέστερη περιοχή για τους πολίτες του Κράτους του Ισραήλ και ολόκληρου του κόσμου.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα συνεχίσουν να εξαλείφουν κάθε παράγοντα που αποτελεί απειλή για το Κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του και συνεχίζουν να επιτίθενται, σε αυτές τις στιγμές, στις υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος προκειμένου να βλάψουν το καθεστώς και να αποτρέψουν απειλές στα νώτα του Κράτους του Ισραήλ».

