Πρόκειται για περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία, σύμφωνα με την επιχείρηση, αποτυπώνει τη στρατηγική της για σταθερά πιο προσιτό κόστος για τα νοικοκυριά.

Στα 12,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα διαμορφώνει η ΔΕΗ το πράσινο οικιακό τιμολόγιο για τον μήνα Μάρτιο, καταγράφοντας μείωση σε σχέση με τα 13,9 λεπτά του Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία, σύμφωνα με την επιχείρηση, αποτυπώνει τη στρατηγική της για σταθερά πιο προσιτό κόστος για τα νοικοκυριά.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ, η τιμή του πράσινου τιμολογίου είναι χαμηλότερη κατά περίπου 17% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, καθώς τον Μάρτιο του 2025 είχε διαμορφωθεί στα 0,1548 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η μείωση αποδίδεται στις σημαντικές επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι οποίες συμβάλλουν στη συγκράτηση του κόστους παραγωγής.

Παράλληλα, μειωμένη εμφανίζεται και η τιμή στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, όπου το πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 0,1148 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το όφελος για τους καταναλωτές με διζωνικούς μετρητές, οι οποίοι μπορούν να μεταφέρουν μέρος της κατανάλωσής τους στις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Σημαντική πτώση καταγράφεται και στο κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο ΔΕΗ myHome4All, το οποίο για τον Μάρτιο διαμορφώνεται στα 0,1067 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η τιμή είναι μειωμένη κατά 23% σε σχέση με τα 0,13798 ευρώ του Φεβρουαρίου, προσφέροντας ανταγωνιστική επιλογή σε καταναλωτές που επιλέγουν μεγαλύτερη ευελιξία στη χρέωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά τα σταθερά μπλε προϊόντα, η ΔΕΗ επισημαίνει ότι συνεχίζει να προσφέρει λύσεις με αυξημένη προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος, καλύπτοντας διαφορετικά προφίλ κατανάλωσης. Για τον Μάρτιο, το πρόγραμμα ΔΕΗ myHomeOnline συνοδεύεται από προωθητικό κουπόνι αξίας 50 ευρώ, απευθυνόμενο σε νοικοκυριά που επιλέγουν σταθερή χρέωση και ψηφιακή εξυπηρέτηση. Την ίδια στιγμή, το ΔΕΗ myHome Plan διατηρεί προωθητικό κουπόνι 100 ευρώ, στοχεύοντας σε οικογένειες που αναζητούν σταθερότητα και καλύτερο προγραμματισμό των εξόδων τους.

Οι τιμές στα μπλε σταθερά τιμολόγια παραμένουν αμετάβλητες και τον Μάρτιο, με το myHomeEnter να διαμορφώνεται στα 0,145 ευρώ ανά κιλοβατώρα και το myHomeOnline στα 0,142 ευρώ. Με σταθερή χρέωση και χωρίς προϋποθέσεις, τα προγράμματα αυτά προσφέρουν, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, προστασία από τις διακυμάνσεις της αγοράς και μεγαλύτερο έλεγχο στο ενεργειακό κόστος.

Για τις μικρές επιχειρήσεις, η επιχείρηση διαθέτει το σταθερό τιμολόγιο ΔΕΗ myBusinessEnter, διάρκειας 12 μηνών, με χρέωση 0,151 ευρώ ανά κιλοβατώρα και χωρίς μηχανισμό διακύμανσης. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από προωθητικό κουπόνι 50 ευρώ, προσφέροντας απλή και διαφανή τιμολόγηση για επιχειρήσεις χαμηλής τάσης.

Ταυτόχρονα, διαθέσιμο παραμένει το κυμαινόμενο επαγγελματικό τιμολόγιο ΔΕΗ myBusiness4All, το οποίο για τον Μάρτιο διαμορφώνεται στα 0,1187 ευρώ ανά κιλοβατώρα, αποτελώντας ανταγωνιστική επιλογή για επιχειρήσεις που επιθυμούν ευελιξία στη χρέωσή τους.

Τέλος, η ΔΕΗ υπενθυμίζει ότι παραμένει διαθέσιμο και το νέο δυναμικό τιμολόγιο ΔΕΗ myBusiness Dynamic, το οποίο απευθύνεται σε επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές και δυνατότητα προσαρμογής της κατανάλωσης. Η χρέωση συνδέεται άμεσα με την ωριαία τιμή της χονδρικής αγοράς, ενώ οι πελάτες ενημερώνονται εκ των προτέρων για τις πιο συμφέρουσες ώρες κατανάλωσης της επόμενης ημέρας.