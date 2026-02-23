Δεσμεύθηκαν περίπου 25 GWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 98% της προσφερόμενης δυναμικότητας των 25,5 GWh από τον ΔΕΣΦΑ, σηματοδοτώντας την πρώτη ουσιαστική επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου μετά από μια μακρά περίοδο περιορισμένου ενδιαφέροντος.

Το αποτέλεσμα των δημοπρασιών δέσμευσης δυναμικότητας για τον μήνα Μάρτιο στον Κάθετο Διάδρομο καταγράφει την πρώτη ουσιαστική ένδειξη ενεργοποίησης του έργου μετά από μια παρατεταμένη περίοδο περιορισμένου ενδιαφέροντος.

Το σχήμα Atlantic SEE LNG Trade κάλυψε σχεδόν το σύνολο της διαθέσιμης ποσότητας μέσω της Ρεβυθούσας, δεσμεύοντας περίπου 25 GWh από τις 25,5 GWh που προσφέρθηκαν, γεγονός που αντιστοιχεί σε ποσοστό κοντά στο 100% της δημοπρασίας για τη συγκεκριμένη διαδρομή. Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει χρονικά με την έναρξη σειράς επαφών της ελληνικής πλευράς στην Ουάσιγκτον, με αντικείμενο την ενεργειακή ασφάλεια και τον ρόλο του Κάθετου Διαδρόμου στη μεταφορά φυσικού αερίου προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη, καθώς και με την ανάδειξη της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου.

Συγκεκριμένα, δεσμεύθηκαν περίπου 25 GWh, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 98% της προσφερόμενης δυναμικότητας των 25,5 GWh από τον ΔΕΣΦΑ, σηματοδοτώντας την πρώτη ουσιαστική επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου μετά από μια μακρά περίοδο περιορισμένου ενδιαφέροντος.

Αντίθετα, μηδενικό ήταν το ενδιαφέρον για τις άλλες δύο πύλες εισόδου του Vertical Corridor. Καμία δέσμευση δεν καταγράφηκε τόσο για τη διαδρομή μέσω του FSRU Αλεξανδρούπολης, από όπου το αέριο εισέρχεται στον ελληνοβουλγαρικό αγωγό, όσο και για τη διαδρομή μέσω του αγωγού TAP στην Κομοτηνή, όπου αζέρικο φυσικό αέριο κατευθύνεται επίσης προς τον IGB. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι συμμετέχοντες στις διήμερες συναντήσεις που ξεκινούν στον Λευκό Οίκο.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι η σημερινή δημοπρασία για το προϊόν δυναμικότητας Route 1 ολοκληρώθηκε με ισχυρό ενδιαφέρον, σε στενή συνεργασία με τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της περιοχής, Bulgartransgaz, Transgaz, VestMoldTransgaz και GTSOU. Όπως αναφέρεται, στη διαδρομή Ελλάδα–Ουκρανία δεσμεύθηκαν 25.000.000 kWh από τις συνολικά 25.554.129 kWh που προσφέρθηκαν για τον μήνα Μάρτιο.

Σύμφωνα με τον Διαχειριστή, η επιτυχία της δημοπρασίας, σε συνδυασμό με τις επαφές υψηλού επιπέδου που ξεκινούν στην Ουάσιγκτον, αναδεικνύει τη δυναμική του Κάθετου Διαδρόμου να εξελιχθεί σε μια νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης, προσφέροντας μια αξιόπιστη και ανταγωνιστική εναλλακτική διαδρομή προμήθειας φυσικού αερίου από τον Νότο προς τον Βορρά. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ο αναβαθμισμένος ρόλος της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μεταβαίνει στην Ουάσιγκτον για να συμμετάσχει σε σειρά συναντήσεων που ενισχύουν τη στρατηγική ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας–ΗΠΑ και στοχεύουν στην ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου. Η επίσκεψη ακολουθεί τις συμφωνίες που υπεγράφησαν στη Διατλαντική Διάσκεψη για την Ενέργεια και επικεντρώνεται στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας στον τομέα του LNG και στην ενίσχυση των υποδομών ενεργειακής ασφάλειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο κ. Παπασταύρου θα συμμετάσχει σε εκδήλωση για τα 10 χρόνια συνεργασίας ΗΠΑ–ΕΕ στο LNG, καθώς και στη Υπουργική Σύνοδο για τη διατλαντική ασφάλεια φυσικού αερίου που διοργανώνουν ο Λευκός Οίκος και το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, με τη συμμετοχή 12 ευρωπαϊκών χωρών, υψηλόβαθμων αξιωματούχων της ΕΕ και μεγάλων ενεργειακών ομίλων. Στο περιθώριο των εργασιών θα πραγματοποιηθεί και ξεχωριστή συνάντηση των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου, ενώ θα ακολουθήσουν διμερείς επαφές με κορυφαίους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και μέλη του Κογκρέσου.