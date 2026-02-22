Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, το «κλειδί» για το πέταγμα του χαρταετού είναι η σταθερότητα του ανέμου.

Με μια σύντομη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, αναφέρθηκε στα «μυστικά» για το πέταγμα του χαρταετού, ενόψει της Καθαράς Δευτέρας.

Όπως αναφέρει και σε άρθρο του: «Με καθαρά μετεωρολογική ματιά το κλειδί είναι ένα: Η σταθερότητα του ανέμου. Ο χαρταετός είναι ένα αεροδυναμικό σώμα για το οποίο ισχύουν ό,τι και για το φτερό ενός αεροπλάνου και τη συνεχή και ομοιόμορφη ροή αέρα».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Το πέταγμα του χαρταετού δεν είναι απλώς ένα έθιμο· είναι μια μικρή τελετουργία σύνδεσης με τον ουρανό. Κάθε Καθαρά Δευτέρα, μικροί και μεγάλοι στρέφουμε το βλέμμα ψηλά, εκεί όπου ο άνεμος γίνεται σύμμαχος και η γη αφήνει για λίγο τη βαρύτητά της.

Ο χαρταετός, φτιαγμένος από χαρτί και ξύλο ή σύγχρονα ελαφρά υλικά, μετατρέπεται σε αγγελιοφόρο της άνοιξης. Με ένα απλό σκοινί στο χέρι, κρατάμε μια αόρατη γραμμή που μας ενώνει με τα ρεύματα της ατμόσφαιρας, με τη φυσική της άνωσης και με τη χαρά της ελευθερίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το σήκωμά του απαιτεί υπομονή, σωστή κατεύθυνση απέναντι στον άνεμο και λίγη γνώση των καιρικών συνθηκών. Όταν τελικά σταθεροποιηθεί ψηλά, δεν ανεβαίνει μόνο ένα κομμάτι χαρτί· ανεβαίνει μαζί του η διάθεση, η ελπίδα και η αίσθηση ότι ο ουρανός είναι λίγο πιο κοντά».

{https://x.com/KolydasT/status/2025546627037974936}