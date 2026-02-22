«Την ίδια στιγμή, η κυβέρνησή του επιμένει να μη διαψεύδει την πρόθεσή της να στείλει στρατό κατοχής στην πολύπαθη Γάζα, η οποία σε μεγάλο βαθμό ισοπεδώθηκε ακριβώς για να προωθηθεί ο συγκεκριμένος εμπορικός δρόμος. Τον προειδοποιούμε ξανά να μην το διανοηθεί, γιατί θα βρει απέναντί του όλον τον λαό» σημειώνει ακόμα το ΚΚΕ.

«Είναι τουλάχιστον εμπαιγμός να μιλά ο κ. Μητσοτάκης για «ασφάλεια» όταν αυτές τις ώρες στη βάση της Σούδας στην Κρήτη συγκεντρώνεται μια τεράστια δύναμη πυρός των ΗΠΑ για να εξυπηρετήσει τους δολοφονικούς σχεδιασμούς των αμερικανοΝΑΤΟϊκών στην ευρύτερη περιοχή και απέναντι στο Ιράν. Ποια ασφάλεια εξασφαλίζει ο λαός μας όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο; Όταν οι συμφωνίες παράδοσης του φυσικού πλούτου του λαού σε αμερικανικά και ελληνικά μονοπώλια για τις οποίες πανηγυρίζει ο κ. Μητσοτάκης μεγαλώνουν την εμπλοκή της χώρας στον ενεργειακό πόλεμο και τους επικίνδυνους ανταγωνισμούς, ενώ ο λαός θα συνεχίζει να πληρώνει πανάκριβα την ενέργεια;» επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για την ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Παράλληλα, προσθέτει: «Ποια αλήθεια 'ασφάλεια στα κυριαρχικά δικαιώματα' εξασφαλίζει η παρουσία της Chevron, όταν η ίδια εταιρεία συνάπτει συμφωνίες με την Τουρκία για τη Μεσόγειο, με τις αρχές της διαλυμένης Λιβύης και τους τζιχαντιστές που κυβερνούν στη Συρία με τις πλάτες της Τουρκίας και του ευρωατλαντισμού;».

«Με την ίδια σημαία της πολιτικής εμπλοκής που οδηγούν στους πολέμους και τις γενοκτονίες, βρέθηκε ο κ. Μητσοτάκης στην Ινδία μόνο και μόνο για να δηλώσει την πρεμούρα της ελληνικής αστικής τάξης να συμμετάσχει στον 'Ινδικό' εμπορικό διάδρομο (IMEC), ο οποίος είναι σε αντιπαράθεση με τα αντίστοιχα κινεζικά σχέδια.

«Όσο για τις νομοθετικές του πρωτοβουλίες, όπως και να τις πλασάρει, δύσκολα θα κρύψει το αντιδραστικό τους περιεχόμενο, όπως αυτή για την επιστολική ψήφο των ομογενών στις εθνικές εκλογές, που θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης της μυστικότητας της ψήφου και συνολικά του αδιάβλητου των εκλογών. Ακριβώς γι αυτό θα έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη τα κόμματα που θα δώσουν τη συναίνεσή τους» αναφέρει, επιπλέον, το κόμμα στο σχόλιό του και καταλήγει:

«Τέλος, ο κ. Μητσοτάκης δεν τολμά να ξεστομίσει αυτό που γνωρίζει όλη η Ελλάδα, ότι οι 200 εκτελεσμένοι πατριώτες από τους ναζί ήταν κομμουνιστές, ως κομμουνιστές φυλακίστηκαν από το αστικό κράτος και παραδόθηκαν στους ναζί κατακτητές, ως κομμουνιστές εκτελέστηκαν. Κι αυτές μάλιστα τις μέρες που η πλειοψηφία του λαού μας συγκλονίζεται από τις εικόνες της ηρωικής στάσης τους, τα στελέχη της κυβέρνησής του αναπαράγουν την ανιστόρητη θεωρία ταύτισης του κομμουνισμού με τον φασισμό, δηλαδή των εκτελεσμένων με τους εκτελεστές τους».