Με σύμμαχο τον ήλιο και άνοδο του υδραργύρου θα γιορτάσουμε τα φετινά Κούλουμα, η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου.

Είμαστε σε τροχιά Καθαράς Δευτέρας 2026 με τους χειμερινούς προορισμούς να έχουν σχεδόν 90% πληρότητα μιας και το τριήμερο με τα Κούλουμα είναι ιδανική αφορμή για αποδράσεις από τον κλεινόν άστυ. Και όταν κανονίζεις εκδρομή ο καιρός είναι το Α και το Ω. Για να μην αναφερθούμε στα πιτσιρίκια που αδημονούν να πετάξουν χαρταετό επιθυμώντας διακαώς ευνοικές καιρικές συνθήκες και τον άνεμο σύμμαχο των προσπαθειών τους.

Ενώ οι πρώτες προγνώσεις «έδειχναν» βροχές και αστάθεια πλέον η εικόνα έχει αλλάξει και οι μετεωρολόγοι συγκλίνουν σε ηλιοφάνεια ανήμερα Καθαράς Δευτέρας με άνοδο της θερμοκρασίας ενώ νωρίς το πρωί και το βράδυ θα πέσει αισθητά ο υδράργυρος και το κρύο θα είναι ιδιαιτέρως αισθητό. Η Καθαρά Δευτέρα θα ανταμείψει καιρικά τους ταξιδιώτες και τους εκδρομείς καθώς το σαββατοκύριακο οι βροχές και οι καταιγίδες θα «σφυροκοπήσουν» τοπικά με το Σάββατο να θεωρείται «δύσκολο» ως προς την ένταση και την έκταση των φαινομένων.

Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος στην πρόγνωσή του στο ιστολόγιο του αναφέρεται σε ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και αποκλείει τις βροχοπτώσεις. Παράλληλα τονίζει ότι «οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία την ημέρα θα σημειώσει μικρή άνοδο. Όμως, τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα κάνει αρκετό κρύο.». Παράλληλα ιδανικές αναμένονται και οι συνθήκες ανέμου γεγονός που θα επιτρέψει ανεμπόδιστα το παραδοσιακό πέταγμα χαρταετού. Συνολικά, η Καθαρά Δευτέρα θα συνδυάσει ήλιο, δροσερούς ανέμους και λίγες νεφώσεις, προσφέροντας τις κατάλληλες συνθήκες για την τήρηση του παραδοσιακού εθίμου, με μικρές περιοχές όπου θα χρειαστεί προσοχή λόγω ενίσχυσης των ανέμων.

Η κακοκαιρία θα δώσει σκυτάλη σε ηλιόλουστη Καθαρά Δευτέρα

Η Πέμπτη θα ξεκινήσει με σχετικά ήπιο καιρό, καθώς η χώρα θα βρίσκεται υπό την επιρροή υψηλών βαρομετρικών πιέσεων. Ωστόσο, ένα βαρομετρικό χαμηλό από τη Δυτική Μεσόγειο θα κινηθεί προς την Ελλάδα, προκαλώντας τοπικές βροχές κυρίως στη Βορειοδυτική Ελλάδα από το απόγευμα και μετά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιες-νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση που θα φτάσει στο Βόρειο Ιόνιο τα 7 μποφόρ και στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στις μέγιστες τιμές, ενώ οι ελάχιστες θα παραμείνουν χαμηλές. Την Παρασκευή αναμένονται βροχές και καταιγίδες αρχικά στη Δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα και το Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση έως 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα αυξηθεί κυρίως τις νυχτερινές ώρες. Το Σάββατο τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Βόρεια και Ανατολική Ελλάδα, στο Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, και το πρωί στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι ορεινές και ημιορεινές περιοχές θα συνεχίσουν να δέχονται χιονοπτώσεις. Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες με ένταση έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει ψυχρός με βοριάδες έως 7 μποφόρ

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την εξέλιξη του καιρού μέχρι την Καθαρά Δευτέρα

Το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη), η χώρα θα καλύπτεται από υψηλές πιέσεις, με αποτέλεσμα τη σχετική καλοκαιρία. Όμως, ένα βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται στη Δ. Μεσόγειο αναμένεται να κινηθεί προς την περιοχή μας και τις απογευματινές - βραδινές ώρες θα προκαλέσει τοπικές βροχές στη ΒΔ Ελλάδα. Παράλληλα, θα στρέψει σταδιακά και από τα δυτικά προς τα ανατολικά τους ανέμους σε Ν-ΝΔ με ένταση η οποία το βράδυ θα φθάσει στο Β. Ιόνιο τα 7 και στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, αλλά οι ελάχιστες τιμές θα είναι σχετικά χαμηλές.

Την Παρασκευή (20/2), προβλέπεται νέα μεταβολή του καιρού με βροχές και τοπικές καταιγίδες, αρχικά στη Δ. Ελλάδα και σταδιακά στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα και το Β. Αιγαίο (την ένταση των φαινομένων θα τη δούμε στην πορεία). Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση ως τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της.

Το Σάββατο (21/2), τα αξιόλογης έντασης φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένων των ηπειρωτικών ορεινών και ημιορεινών χιονοπτώσεων, θα περιοριστούν στη Β-ΒΑ Ελλάδα, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, το Α. Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι σταδιακά θα στραφούν σε βορείους με ένταση ως τα 7 μποφόρ (Αιγαίο) και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Την Κυριακή (22/2), ο καιρός θα είναι αρκετά κρύος με βοριάδες ως 7 μποφόρ (Αιγαίο) και λίγα φαινόμενα στις ανατολικές και νότιες προσήνεμες στο Β-ΒΑ ρεύμα περιοχές.

Τέλος, την Καθαρά Δευτέρα (23/2), δεν προβλέπονται βροχές και μάλιστα στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία την ημέρα θα σημειώσει μικρή άνοδο. Όμως, τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα κάνει αρκετό κρύο.