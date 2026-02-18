Αντέδρασε η Μαίρη Βιδάλη σε ερώτηση για την απώλεια του παιδιού της.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου η Μαίρη Βιδάλη, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Παρ’ όλα αυτά, από την αρχή της συζήτησης, σημειώθηκε μία μικρή ένταση μεταξύ της ηθοποιού και της Νάνσυ Ζαμπέτογλου, αφού η πρώτη αντέδρασε σε ερώτηση της παρουσιάστριας.

Συγκεκριμένα, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου στα πρώτα λεπτά της συνέντευξης, ρώτησε την καλεσμένη της: «Μέχρι τώρα τα βήματα ήταν εύκολα γιατί, όταν συμβαίνει κάτι που ‘ναι πάρα πολύ δυσάρεστο, όταν τα άλλα φαίνονται εύκολα. Οπότε φαντάζομαι ότι στη ζωή σου, κάθε παράσταση και κάθε καινούργια δουλειά, τώρα το βήμα είναι πιο δύσκολο. Δεν είναι; Να κάνεις το βήμα και να ανέβεις πάνω στη σκηνή;».

Η ερώτηση αυτή ωστόσο, έφερε την αντίδραση της Μαίρης Βιδάλης που απάντησε ενοχλημένη: «Θέλετε να μιλήσουμε για την απώλεια του παιδιού μου; Ας μη μιλήσουμε για αυτό σας παρακαλώ…».

Και συνέχισε: «Μα η ερώτηση σας είναι… Στη σκηνή ανέβηκα όπως θα πήγαινε ένας γιατρός να χειρουργήσει, κάτι που μάλιστα είναι πολύ πιο επικίνδυνο για τον γιατρό γιατί παίζεται και η ζωή του άλλου. Ενώ για μένα το πολύ - πολύ να έλεγαν και να λένε… «έχει όμως, ό,τι και να κάνει, μια θλίψη στα μάτια της». Άρα χάνω από εκεί, το βλέπουν όμως και μάλλον θα το βλέπετε κι εσείς».

Εξήγησε μάλιστα, πως η δουλειά της τής επιτρέπει να απομακρύνεται από την πραγματικότητα: «Δεν είμαι γιατρός, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, δεν είμαι δικαστής που πρέπει να ‘ναι πάρα πολύ καθαρό το μυαλό σου για να εκδικάσεις μια υπόθεση. Οπότε, όπως το κάνουν όλοι, το κάνω και εγώ. Παρότι το δικό μου επάγγελμα έχει αυτή την ευλογία, να είναι μαζί και ψυχοθεραπεία γιατί, όταν πατάς στη σκηνή, είσαι ένας άλλος και ξεφεύγεις.. Γίνεται να πάμε στα θεατρικά;».

Μαίρη Βιδάλη: Η εξομολόγηση για τους γονείς της

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μαίρη Βιδάλη, απάντησε στην ερώτηση αναφορικά με το αν οι γονείς της συμφωνούσαν να ακολουθήσει την υποκριτική, με την ίδια να μοιράζεται ορισμένες δύσκολες στιγμές:

«Περισσότερο πόλεμο από όσο είχα εγώ από τους γονείς μου δεν υπάρχει… Πόλεμο, με είχαν κλειδωμένη στο σπίτι. Είχα πρόβες με τον Ευαγγελάτο, είχα κάνει το ντεμπούτο μου μαζί του και με είχε κλειδώσει στο σπίτι. Μετά από μέρες πήγα και μου λένε «Νομίζαμε είσαι συνεπής» και όταν είπα την ιστορία… Δεν ήθελαν να γίνω ηθοποιός. Είχα πάρα πολύ αυστηρούς γονείς. Η μητέρα μου κυρίως γιατί ο πατέρας μου ταξίδευε… Πέρασα τραγικά χρόνια. Δεν ξέρω ποδήλατο, παραλίγο να μην ξέρω και να κολυμπάω γιατί δεν με άφηναν… Έτσι μεγάλωσα.. Γι’ αυτό λέω ότι αν θες κάτι πολύ και το αγαπάς, θα το κάνεις, το θέμα είναι να το συνεχίσεις».

