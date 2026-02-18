Το Βατικανό ανησυχεί ότι το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα επιχειρεί να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ.

Ο πάπας Λέων δεν θα συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα επειδή υπάρχουν ανησυχίες ότι επιδιώκει να υπονομεύσει τα Ηνωμένα Έθνη.

Η Αγία Έδρα έλαβε πρόσκληση να συμμετάσχει στο συμβούλιο στα τέλη Ιανουαρίου, αλλά αρνήθηκε «λόγω της ιδιαίτερης φύσης του», δήλωσε ο γραμματέας του Βατικανού Πιέτρο Παρολίν, στο περιθώριο της διμερούς συνάντησης στη Ρώμη με την ιταλική κυβέρνηση στο Παλάτσο Μπορομέο, έδρα της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αγία Έδρα, με την ευκαιρία της επετείου της υπογραφής των Συμφώνων του Λατερανού. Στη συνάντηση παρευρέθηκε επίσης ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα.

Το Συμβούλιο Ειρήνης, υπό την προεδρία του Τραμπ, έχει σχεδιαστεί για να επιβλέπει την αποστρατιωτικοποίηση και την ανοικοδόμηση της Γάζας στο πλαίσιο ενός πλαισίου εκεχειρίας που έχει εγκριθεί από τον ΟΗΕ.

«Μια ανησυχία είναι ότι σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει πάνω απ' όλα να είναι ο ΟΗΕ που διαχειρίζεται αυτές τις καταστάσεις κρίσης», δήλωσε ο Παρολίν. «Αυτό είναι ένα από τα σημεία στα οποία έχουμε επιμείνει».

Ο πάπας Λέων έχει ασκήσει δριμεία κριτική στον πρόεδρο των ΗΠΑ για την πολιτική μετανάστευσης, τις εξωτερικές υποθέσεις και την κλιματική αλλαγή, από τότε που ανέλαβε τα ηνία της Καθολικής Εκκλησίας τον περασμένο Μάιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι λεπτομέρειες των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου Ειρήνης και η δυνατότητα να γίνει ένας εναλλακτικός ΟΗΕ έχουν οδηγήσει και τα ευρωπαϊκά κράτη να αρνηθούν τη συμμετοχή τους. Ωστόσο, η Ουγγαρία και η Βουλγαρία, χώρες και οι δύο της ΕΕ δήλωσαν ότι θα ενταχθούν στο συμβούλιο κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας τελετής του συμβουλίου κατά τη διάρκεια του Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός.

Αν και η ΕΕ δεν θα ενταχθεί στον οργανισμό του Τραμπ, θα στείλει την Ντουμπράβκα Σούιτσα, την Ευρωπαία επίτροπο για τη Μεσόγειο, στην Ουάσιγκτον για την πρώτη επίσημη συνεδρίαση του συμβουλίου την Πέμπτη.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει την απόφαση του πάπα.

Σημαντικό να δοθεί απάντηση

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τη συμμετοχή της Ιταλίας ως παρατηρητή στο Συμβούλιο Ειρήνης, ο Καρδινάλιος Παρολίν επεσήμανε ότι «υπάρχουν σημεία που μας αφήνουν κάπως προβληματισμένους. Υπάρχουν ορισμένα κρίσιμα σημεία που θα πρέπει να έχουν εξηγήσεις. Το σημαντικό», πρόσθεσε ο Καρδινάλιος, «είναι ότι καταβάλλεται προσπάθεια να δοθεί απάντηση. Ωστόσο, για εμάς υπάρχουν ορισμένα κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν. Μια ανησυχία», εξήγησε ο γραμματέας του Βατικανού, «είναι ότι σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει πάνω απ' όλα να είναι ο ΟΗΕ που διαχειρίζεται αυτές τις καταστάσεις κρίσης. Αυτό είναι ένα από τα σημεία στα οποία έχουμε επιμείνει».

Απαισιοδοξία σχετικά με την Ουκρανία

Ο γραμματέας του Βατικανού εξέφρασε επίσης ανησυχία σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, λίγες ημέρες πριν από την τέταρτη επέτειο από την έναρξη της του πολέμου της Ρωσίας.

«Όσον αφορά την Ουκρανία υπάρχει σημαντική απαισιοδοξία. Και από τις δύο πλευρές δεν μας φαίνεται ότι υπάρχουν πραγματικές πρόοδοι όσον αφορά στην ειρήνη και είναι τραγικό το γεγονός ότι μετά από τέσσερα χρόνια, βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο. Κάποιος ελπίζει ότι αυτοί οι διάλογοι μπορεί να οδηγήσουν σε κάποια πρόοδο, αλλά μου φαίνεται ότι δεν υπάρχει μεγάλη ελπίδα και πολλές προσδοκίες» τόνισε.

Με πληροφορίες του Vatican News