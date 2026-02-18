«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο. Απόψε στις 22:30 στον Alpha.

Κάποιος βλέπει τη Μελισσάνθη με τον Άγγελο να φιλιούνται, η Ιουλία συγχωρεί τη Μαριέττα, η Ασπασία ζορίζεται με την υγεία της, η Πολυξένη τσακώνεται με τη Μάρθα και τον Στάθη και ο Οδυσσέας κάνει πρόταση γάμου στη Μαγδαληνή.

32ο Επεισόδιο

Η Μελισσάνθη προσπαθεί να αποκαταστήσει την ισορροπία με τον Απόστολο, όμως η έντονη παρουσία της Γιασεμής, τα μικρά σημάδια ζήλιας και η επικείμενη κοινωνική συναναστροφή με τους Φλεριανούς αναζωπυρώνουν τις ανασφάλειές της.

Η Ιουλία, ευτυχισμένη για την εγκυμοσύνη της αλλά όλο και πιο πιεσμένη από την Ευανθία, καλείται να υπερασπιστεί τις επιλογές της και τη θέση της Μαριέττας στο σπίτι, την ώρα που αρχίζει να αντιλαμβάνεται πως τίποτα δεν θα είναι απλό.

Η Ασπασία βρίσκεται σε πίεση, καθώς οι επαγγελματικές συνθήκες και η συναισθηματική απόσταση με τον Σταύρο την φέρνουν αντιμέτωπη με σκέψεις που την τρομάζουν και την μπερδεύουν.

Η Πολυξένη ταλαντεύεται ανάμεσα στην επιθυμία και την αμφιβολία, καθώς η σχέση της με τον Ηλία δεν προχωρά όπως περιμένει, ενώ η σύγκρουση με τον Στάθη αποκαλύπτει πόσο επικίνδυνα μπλέκονται τα αισθηματικά με τα επαγγελματικά.

Την ίδια στιγμή, η Μαγδαληνή κάνει ένα αποφασιστικό βήμα ωριμότητας, επιλέγοντας να δώσει ξανά μια ευκαιρία στη σχέση της με τον Οδυσσέα, έχοντας πλέον τη σιωπηρή αλλά ουσιαστική στήριξη της μητέρας της.

Η Ιουλία αποκαλύπτει στην Ασπασία ότι είναι έγκυος

Η Πολυξένη τσακώνεται με τον Στάθη

Η Μελισσάνθη βρίσκει την Γιασεμή αναστατωμένη

