«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00.

Όσα θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «Να μ’ αγαπάς».

Η Φωτεινή τρομοκρατείται όταν βλέπει αίμα και μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου η αγωνία κορυφώνεται μέχρι να ακουστεί ξανά η καρδιά του μωρού.

Η Ζωή, ο Άγγελος και ο Λευτέρης στέκονται δίπλα της.

Ο Χάρης ασφυκτιά από τον εκβιασμό του Σάββα για 70.000 ευρώ και, με την ώθηση της Σοφίας, πιέζει για παράτυπη εκταμίευση.

Οι ισορροπίες στον Όμιλο κλονίζονται, οι υποψίες για το τροχαίο βαθαίνουν και ο Ορφέας μένει στο πλευρό της Φωτεινής, ενώ οι εξελίξεις προμηνύουν επικίνδυνη συνέχεια…

{https://www.youtube.com/watch?v=U-kF_7tckxQ}

Η Φωτεινή και ο Λευτέρης αγωνιούν για το μωρό…

{https://www.youtube.com/watch?v=wJ-OfpJhMZk}

Ο Σάββας εκβιάζει την Σοφία για 70.000€…

{https://www.youtube.com/watch?v=g6QxIppT67w}